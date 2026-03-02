Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Foto: Captura de pantalla.

En la apertura de sesiones ordinarias N° 144 del Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei dio un explosivo discurso en donde describió los avances de su Administración e hizo un detallado repaso de su gestión de Gobierno, al tiempo que tuvo reiterados encontronazos con los legisladores representantes de la oposición que también se hicieron presentes en el recinto, principalmente con aquellos vinculados al kirchnerismo.

Apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Foto: Captura de pantalla.

La picante chicana de Javier Milei contra la oposición

En medio de su discurso, Javier Milei ya dio indicios de que no iba a pasar por alto la presencia de la oposición en el Congreso, primero con una chicana cuando la mayoría de los legisladores y presentes aplaudía sus palabras y los representantes del kirchnerismo no lo hacían: “También soy su presidente, pueden aplaudirme”, lanzó.

A medida que avanzaba su discurso, Milei fue incrementando los agravios dirigidos directamente a los representantes opositores. Uno de los puntos más álgidos fue cuando los trató de ignorantes: “A ver, ignorantes, la Justicia social es un robo. Implica un trato desigual frente a la Ley, manga de ladrones, delincuentes”, vociferó el mandatario.

Milei apuntó contra la oposición en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Video: Captura de pantalla.

Y continuó envuelto de aplausos de sus seguidores en el recinto: “Por eso tienen a la suya presa (en referencia a Cristina Kirchner)”. En ese instante, varios de los presentes aclamaron las palabras de Milei y vitorearon “Presidente, Presidente”.

“Sí, sigan con las operetas que la gente sabe. Saben que son unos mentirosos. Saben que los audios son falsos, saben que el que declaró ya dijo que eran mentira, pero sigan así mintiéndole a la gente. Vamos, sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros, por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa, por la causa de los Cuadernos, por el memorándum de Irán, por lo que hizo con Vialidad. Es una chorra, fueron los más chorros de la historia”, lanzó Milei en medio de la apertura de sesiones ordinarias.

“Me encanta domarlos”

No conforme con esos dichos, Milei en otra parte de su discurso redobló la apuesta y lanzó otra chicana fuerte contra la oposición: “Kukas, yo les voy a avisar algo: me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar y a la gran mayoría les encanta verlos llorar”, lanzó.