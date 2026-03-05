Mahiques juró como nuevo ministro de Justicia de la Nación Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Juan Bautista Mahiques se convirtió en el nuevo ministro de Justicia de la Nación. En un acto llevado a cabo en horas del mediodía de este jueves 5 de marzo en el Salón Blanco de Casa Rosada, el ahora funcionario del Gobierno realizó el juramento junto al presidente Javier Milei.

Con la presencia de ministros, secretarios, subsecretarios, familiares, amigos e invitados especiales, Milei le tomó juramento a Mahiques y asumió de manera oficial como nuevo ministro de Justicia. El funcionario llegó para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona, quien se encontraba en el cargo desde la asunción del líder de La Libertad Avanza en 2023.

El acto duró menos de cinco minutos y entre los presentes, se encontraban Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Manuel Adorni, jefe de Gabinete; y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, como parte de los funcionarios más importantes del Gobierno. En el cierre, Milei reconoció a Mahiques con un abrazo y Cúneo Libarona, quien participó del juramento, fue llamado por el presidente para que se sume al saludo grupal. La noticia sobre su confirmación al frente del Ministerio de Justicia se dio el pasado miércoles 4 de marzo y se había deslizado su nombre días atrás.

Quién es Juan Bautista Mahiques: el currículum del nuevo ministro de Justicia del Gobierno

Juan Bautista Mahiques tiene 45 años y llega al Ministerio de Justicia con una trayectoria consolidada tanto en la órbita nacional como en la local. Hasta su reciente designación, se desempeñaba como Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupaba desde octubre de 2019.

Su perfil combina experiencia administrativa con una fuerte impronta internacional. Desde 2022, preside la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), una organización que agrupa a representantes del Ministerio Público de todo el mundo, lo cual le ha otorgado una red de vínculos y una visión de los estándares globales en materia de persecución penal que el Gobierno busca capitalizar.

Estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con una maestría en Administración de Justicia por la universidad italiana Unitelma Sapienza, Mahiques es un conocedor de los engranajes del Estado. Durante la presidencia de Mauricio Macri, ocupó puestos clave como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y se desempeñó como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica.