El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Doral de Miami. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei se encuentra en Estados Unidos en una nueva gira internacional cargada de actividades. Entre las primeras, estuvo la cumbre “Escudo de las Américas” con presidentes latinoamericanos y donde Donald Trump brindó un discurso en el que lo llamó su “amigo” y reiteró el apoyo otorgado en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

En medio de la alianza estratégica de Argentina con Estados Unidos, Javier Milei volvió a viajar a territorio norteamericano. En lo que respecta a las actividades de este sábado 7 de marzo, el presidente argentino ya participó de la cumbre “Escudo de las Américas”, tiene pautado un almuerzo de trabajo con Donald Trump y estará en la entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala para luego partir hacia Nueva York.

Participaron 17 delegaciones nacionales. Foto: Prensa Gobierno

“Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría de los cuales son amigos míos. Algunos los conocí recién, pero la mayoría son amigos, muchos de los cuales apoyé. Ellos tomaron ese respaldo y ganaron en grande”, expresó Trump en su discurso. Cabe recordar que hubo 17 delegaciones nacionales y destacó la participación de los distintos mandatarios en esta alianza.

En un momento, el líder norteamericano resaltó la presencia de Javier Milei y recordó su apoyo en el marco de las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde La Libertad Avanza había llegado con una derrota previa. "No he tenido un mal respaldo todavía, ¿cierto? Estaba unos puntos abajo y subió como un cohete, ¿verdad? En Argentina“, expresó. En paralelo, Trump reconoció a El Salvador, Paraguay, Ecuador y Panamá en medio del fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los mandatarios.

La agenda completa de Javier Milei en Estados Unidos

Sábado 7 de Marzo (hora Argentina)

14:00 - Participación del Presidente Javier Milei en la Cumbre “Escudos de las Américas”

15:15 - Almuerzo de trabajo ofrecido por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump

Al finalizar la cumbre - Entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala

21:30 - Partida a la Ciudad de Nueva York

Domingo 8 de Marzo (hora Argentina)

11:00 - El Presidente visita la Tumba del Rebe Lubavitch

Lunes 9 de Marzo (hora Argentina)

14:00 - Disertación del Presidente Milei en la Yeshiva University

21:55 - El Presidente Milei participa en la Gala Anual J100 de The Algemeiner, donde ofrecerá unas palabras.

Martes 10 de Marzo (hora Argentina)

9:50 - Breve encuentro del Presidente con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon.

10:00 – El Presidente Javier Milei inaugurará la Argentina Week 2026 en la Ciudad de Nueva York, actividad organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos; el JPMorgan y el Bank of America.

13:00 - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente Milei y comitiva a la ciudad de Santiago de Chile, donde llegará a las 23:30 hs. aprox (misma hora que en Buenos Aires)

Miércoles 11 de Marzo

12:00 - El Presidente Javier Milei asiste a la Ceremonia de Trasmisión del Mando Presidencial de Chile a manos de José Antonio Kast, que se realizará en el Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso.

15:00 - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de regreso a la Argentina.

17:00 - Llegada a la Ciudad de Buenos Aires