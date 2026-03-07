Donald Trump, en la cumbre “Escudo de las Américas”:

Donald Trump en la cumbre Escudo de las Américas. Foto: REUTERS

Donald Trump dio inicio a la cumbre “Escudo de las Américas” y anunció una nueva “coalición militar” en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico.

“México es el epicentro de la violencia de los carteles”, afirmó el republicano aunque afirmó que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, es una “muy buena persona” con una “voz hermosa”.

Donald Trump junto a presidentes latinoamericanos en la Cumbre Escudo de las Américas. Foto: REUTERS

En la continuidad de su discurso, Trump aclaró que no tiene intención de aprender español: “No voy a aprender su maldito idioma”, dijo entre risas.

A la hora de hablar de Venezuela, el republicano dijo que esta semana reconoció formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez, al restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Donald Trump junto a líderes latinoamericanos en la cumbre Escudo de las Américas. Video: EFE.

También hizo referencia a la situación de Cuba, considerando que se encuentra en “sus últimos momentos de vida”, pero afirmó que está negociando con La Habana.

Además, Trump avisó que “no permitirá la influencia extranjera” en América como parte de su nueva doctrina, “lo que incluye al Canal de Panamá”, que declaró su “canal favorito” ante la presencia del mandatario panameño, José Raúl Mulino.

Canal de Panamá Foto: REUTERS

“No vamos a permitir que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio, eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No vamos a permitirlo”, manifestó ante más de una decena de mandatarios latinoamericanos.