Javier Milei en cumbre junto a líderes latinoamericanos. Foto: REUTERS

Donald Trump recibe en Miami a una quincena de líderes latinoamericanos ideológicamente afines, entre ellos Javier Milei, Nayib Bukele y José Antonio Kast, en una cumbre destinada a reforzar el liderazgo de Washington en la región.

La cita, concebida para presentar una iniciativa bautizada como el ‘Escudo de las Américas’, tendrá lugar en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario que también acogerá a finales de año la Cumbre del G20.

El presidente argentino brindó un breve discurso. Foto: Prensa Gobierno

Según la Casa Blanca, el objetivo es abordar la seguridad, la inmigración irregular y el crimen organizado en Latinoamérica, además de contrarrestar la influencia de China en el continente.

Han confirmado su asistencia Javier Milei y los líderes de de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chavez; de República Dominicana, Luis Abinader; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

El presidente electo de Chile se reunió con Milei en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

También estará José Antonio Kast, quien el próximo miércoles asumirá como presidente de Chile tras ganar la segunda vuelta de las elecciones en diciembre.