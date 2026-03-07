De Bukele a Milei, todos los presidentes latinoamericanos presentes en la cumbre de Trump
El encuentro “Escudo de las Américas” se realizará en Florida con presencia de varios líderes del continente. La Casa Blanca busca promover “la libertad, la seguridad y la prosperidad” en la región.
Donald Trump recibe en Miami a una quincena de líderes latinoamericanos ideológicamente afines, entre ellos Javier Milei, Nayib Bukele y José Antonio Kast, en una cumbre destinada a reforzar el liderazgo de Washington en la región.
La cita, concebida para presentar una iniciativa bautizada como el ‘Escudo de las Américas’, tendrá lugar en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario que también acogerá a finales de año la Cumbre del G20.
Según la Casa Blanca, el objetivo es abordar la seguridad, la inmigración irregular y el crimen organizado en Latinoamérica, además de contrarrestar la influencia de China en el continente.
Han confirmado su asistencia Javier Milei y los líderes de de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chavez; de República Dominicana, Luis Abinader; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.
También estará José Antonio Kast, quien el próximo miércoles asumirá como presidente de Chile tras ganar la segunda vuelta de las elecciones en diciembre.