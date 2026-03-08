El dueño de Techint y el presidente de Brasil inauguraron una escuela técnica en Río de Janeiro. Foto: Reuters y El Argentino Diario

Javier Milei reaccionó a la noticia sobre la inauguración de una escuela técnica en Brasil por parte de Paolo Rocca junto a Lula da silva. El presidente argentino utilizó su cuenta oficial de Twitter en medio de la tensión que se generó entre los empresarios industriales y el Gobierno.

Paolo Rocca encabezó la apertura de una nueva institución educativa en Río de Janeiro junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva. El encuentro tuvo lugar en el distrito de Santa Cruz, donde el holding posee una fuerte impronta operativa y sirvió como plataforma para destacar la cooperación entre el sector privado y el Estado brasileño en materia de formación profesional.

En este contexto y mientras se encuentra en una gira internacional en Estados Unidos, Javier Milei no dudó en opinar al respecto. “Principio de revelación. Fin”, escribió el presidente, quien mantuvo un tenso cruce con empresarios industriales argentinos, entre ellos, Paolo Rocca.

Durante el acto, el dueño de Grupo Techint enfatizó la relevancia de la presencia del mandatario en el polo industrial de la compañía, donde se genera una parte sustancial de la producción regional del grupo. Al respecto, el empresario manifestó: “Fue muy importante recibir al presidente Lula en la inauguración de nuestra Escuela Técnica Roberto Rocca en Santa Cruz, donde tenemos un centro industrial que emplea a 8.000 personas y produce acero competitivo para Brasil y para el mundo”.

El embajador de India se metió en la polémica entre Welspun y Techint: “No existió dumping”

El embajador de la India, Ajaneesh Kumar, respondió los señalamientos de Techint, que acusó de dumping a la empresa Welspun tras ser adjudicada en la licitación para proveer caños para un gasoducto en Vaca Muerta. En diálogo con Infobae, Kumar afirmó que “no existió dumping” y ratificó: “Tenemos prácticas muy transparentes e instituciones sólidas”.

En tanto, el diplomático explicó por qué Welspun compite con precios más bajos: “Tenemos depósitos de minerales en nuestro propio país, mano de obra que todavía es un poco barata y buena productividad”, señaló. “No hay ninguna polémica de nuestra parte. Es algo muy sencillo: una empresa grande de la India participó en una licitación y ganó por su precio y calidad”, apuntó Kumar.

Ajaneesh Kumar, embajador de la India. Foto: Instagram @ajaneesh_kumar

Sobre la contundente reacción del presidente Javier Milei ante lo sucedido con la empresa de Paolo Rocca, señaló: “Ha sido muy amable al dar una respuesta muy clara. Como diplomático, estoy muy satisfecho”.