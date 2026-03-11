Sobre los cielos de Argentina surgió un pionero que desafió los límites de su época Foto: Foto generada con IA

A mediados del siglo XX, Argentina protagonizó uno de los capítulos más sorprendentes de la historia aeronáutica de la región. En plena posguerra, cuando el mundo recién comenzaba a explorar la tecnología de los aviones a reacción, el país dio un salto tecnológico que lo posicionó en la vanguardia militar latinoamericana. Ese salto se llamó Pulqui I, el primer avión de caza a reacción diseñado y construido en América Latina.

Nace un proyecto revolucionario

El Pulqui I fue desarrollado durante la década de 1940 en la Fábrica Militar de Aviones (FMA), hoy FAdeA, ubicada en Córdoba. El proyecto estuvo dirigido por el ingeniero francés Émile Dewoitine, un diseñador con experiencia en aviones de combate europeos, que fue convocado por el gobierno argentino para potenciar la industria nacional.

El objetivo era ambicioso: demostrar que Argentina podía diseñar y fabricar un caza a reacción completamente propio, a la altura de las potencias que dominaban la tecnología militar del momento.

El avión que convirtió a Argentina en líder militar de América Latina Foto: Archivo

Un logro que sorprendió al mundo

El primer vuelo del Pulqui I ocurrió el 9 de agosto de 1947, un hecho histórico que convirtió a Argentina en el octavo país del mundo en desarrollar un jet militar propio.Su nombre, “Pulqui”, significa “flecha” en lengua mapuche, un símbolo perfecto para un avión que aspiraba a la velocidad y la modernidad.

Aunque no llegó a producirse en serie, el prototipo cumplió su misión principal: demostrar que el país tenía capacidad tecnológica para ingresar con firmeza en la era del jet. Según datos oficiales del Gobierno argentino, la aeronave fue reconocida posteriormente como un bien de interés histórico nacional.

Tecnología y diseño del Pulqui I

El avión utilizaba un motor Rolls-Royce Derwent V, capaz de impulsarlo a velocidades cercanas a 720 km/h, una cifra competitiva para la época. Presentaba un diseño característico de los primeros jets: alas rectas, toma de aire frontal y un fuselaje compacto, todos fabricados e integrados en el país.

A nivel técnico, el Pulqui I permitió a los ingenieros argentinos adquirir experiencia en materiales, aerodinámica, integración de sistemas y manufactura avanzada. Ese aprendizaje sería la base para proyectos aún más sofisticados.

Este avión no solo voló, sino que elevó al país a la vanguardia militar Foto: Archivo

El legado: Pulqui II y el sueño aeronáutico argentino

El éxito del primer prototipo impulsó el desarrollo del Pulqui II, un avión a reacción más avanzado liderado por el reconocido ingeniero alemán Kurt Tank, quien había trabajado antes en modelos de la Luftwaffe. Su diseño buscaba competir con los cazas más modernos del mundo de principios de los años 50.

Aunque el país no logró consolidar una producción a gran escala, los proyectos Pulqui marcaron un antes y un después en la industria aeronáutica regional, y demostraron que Argentina estaba lista para competir tecnológicamente en un terreno dominado por pocas naciones.

Un hito difícil de igualar

Hoy, el Pulqui I ocupa un lugar de honor en la memoria aeronáutica argentina. Su desarrollo refleja un período de enorme ambición industrial y tecnológica, en el que el país no solo se sumó a la carrera global por los jets, sino que se convirtió en pionero absoluto en América Latina.

El “flecha” no solo voló: dejó una huella imborrible y elevó a la Argentina a un lugar destacado en la historia de la aviación mundial.