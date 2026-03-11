La senadora envió un mensaje a los productores y empresas que trabajan en el sector.agropecuario. Foto: Aire Digital

Patricia Bullrich se hizo presente este miércoles 11 de marzo en la muestra de la Expoagro en San Nicolás. Durante su recorrido, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado buscó estrechar vínculos con el sector rural en un momento de tensiones con ciertos rubros de la industria como consecuencia de los cruces de Javier Milei con Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla..

Acompañada por una comitiva de otros ocho legisladores del bloque oficialista que lidera en la Cámara Alta, Bullrich destacó la orientación económica de la gestión actual. “Tenemos un compromiso especial con el campo, el Gobierno ya ha hecho varias bajas de retenciones, que es un impuesto totalmente regresivo. Vamos a bajarlas lo más que podamos mientras mantengamos el superávit, que es lo que le da estabilidad al país”, expresó en declaraciones a la prensa.

Además, la senadora minimizó las versiones sobre una supuesta fricción entre el Gobierno y el sector industrial y vinculó el éxito de uno con el otro. “Si uno ve toda la industria que hay alrededor del campo, la cantidad de camionetas y tractores que se venden, yo diría que todos están contentos”, sostuvo.

La senadora estuvo en el evento durante la jornada del miércoles 11 de marzo.

En paralelo, fue consultada sobre la marcha atrás en la designación de Diego Valenzuela -dirigente cercano a su espacio- al frente de la Agencia de Migraciones. Bullrich optó por eludir la polémica, la cual algunos sectores atribuyen a la influencia de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

“Estamos en Expoagro y vinimos a hablar del campo y contarles todas las cosas que se pueden hacer, las que salieron en la ley de modernización laboral. No voy a hablar de eso, me parece que es secundario al lado de todo lo que estamos mencionando”, dijo. En esta línea, aprovechó para repasar las ventajas que el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y la Reforma Laboral representan para los productores.

Patricia Bullrich respaldó la Reforma Laboral previo a la sesión en el Senado: “No sé por qué van a judicializar, es una ley del Congreso”

Patricia Bullrich se pronunció sobre la Reforma Laboral y su debate en la Cámara Alta: afirmó que “es una ley extraordinariamente importante” y rechazó la posibilidad que plantearon algunos sectores opositores y sindicales de recurrir a la vía judicial para trabar si aplicación si logra el aval del Congreso para la sanción definitiva.

En declaraciones a la prensa durante este viernes 27 de febrero, habló respecto a una posible judicialización, dijo: “No sé por qué van a judicializar, porque es una ley del Congreso de la Nación”. Además, remarcó que el nuevo esquema permitirá que cada empresa y cada empleado negocien su propio convenio en el ámbito laboral, sin depender exclusivamente de acuerdos generales.

Se llevó adelante una reunión de la Plenaria de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda, en el salón Illia del Congreso de la Nacional Foto: Noticias Argentinas

Además, subrayó que las provincias podrán adecuar las condiciones laborales y empresariales a su realidad productiva ajustándolas a las particularidades económicas de cada distrito. La funcionaria también puso el foco en que se fijarán topes más rigurosos a la cuota sindical. En ese marco, precisó que la llamada “cuota solidaria” tendrá un límite máximo del 2%. “Hoy está entre el 5 y el 6%, así que los gremios van a tener que ajustarse y manejar sus recursos con mayor austeridad”, afirmó.