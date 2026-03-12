El presidente argentino presenció la asunción de José Kast como nuevo presidente. Foto: EFE

Javier Milei desembarcará en España luego de la gira internacional en Estados Unidos que se caracterizó por su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, un almuerzo de trabajo con Donald Trump, presencias en eventos vinculados al judaísmo y la inauguración de la “Argentina Week”. En esta oportunidad, el presidente argentino tendrá una agenda variada con el foco puesto en su disertación en el Foro Económico de Madrid 2026.

El Gobierno se encuentra en un momento clave de cara al transcurso del 2026 y comenzó el año con una intensa agenda legislativa durante febrero con las sesiones extraordinarias: todos los proyectos de ley que presentó fueron aprobados. Luego, Milei viajó a Estados Unidos con su comitiva conformada por ministros y un grupo de once gobernadores con el objetivo de atraer inversiones al país, aunque quedó un poco empañada por la fuerte crítica a empresarios industriales, en particular a Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, declaraciones que resonaron en territorio nacional y norteamericano.

El líder de La Libertad Avanza volvió a Buenos Aires este miércoles 11 de marzo y volverá a usar el avión presidencial para encabezar otro viaje internacional, en este caso, hacia España. Partirá este jueves, llegará el viernes 13 a Madrid y su estadía en el país europeo será hasta el próximo sábado, con fecha de arribo a Capital Federal el domingo alrededor de las 9.30 de la mañana.

Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

Milei en España: la agenda del presidente

Viernes 13 de marzo (hora Argentina)

13:30 - Llegada del Presidente a Madrid

Sábado 14 de Marzo (hora Argentina)

06:00 - Encuentro del Presidente de la Nación con el Diputado en las Cortes Generales por Madrid y Presidente del partido VOX, Santiago Abascal

07:00 - Encuentro del Presidente Milei con el economista Jesús Huerta de Soto

16.15 - Disertación del Presidente de la Nación en el “Madrid Economic Forum 2026”

17.15 - Entrega del Premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises por parte del Dr Philipp Bagus

19:00 - Partida del vuelo que conduce al Presidente Javier Milei de regreso a la Argentina

Domingo 15 de Marzo

09:30 - Arribo a la Ciudad de Buenos Aires

Tras su gira por Estados Unidos, Javier Milei presenció la asunción de José Kast como nuevo presidente de Chile

Javier Milei llegó en la noche del martes 10 de marzor desde Estados Unidos a Chile para presenciar la asunción de José Antonio Kast, el presidente electo del país trasandino. El jefe de Estado argentino estuvo abocado a su gira internacional con reuniones, conferencias y discursos y volverá al país este mismo miércoles.

El acto formal comenzó eh horas del mediodía en el Congreso de Valparaíso y posteriormente, Milei viajará a Buenos Aires, donde arribará alrededor de las 17. Sin embargo, el líder de La Libertad Avanza volverá a tomar el avión pocos días después, dado que participará del Foro Económico de Madrid en España el próximo sábado 16 de marzo.

Autoridades de Chile y visitantes ilustres de todo el mundo presenciaron el traspaso del mando y la banda presidencial de Gabriel Boric, presidente saliente. Tras las actividades protocolares, se cantó el himno y los presentes le tributaron un cerrado aplauso.