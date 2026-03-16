Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Foto: Presidencia

Javier Milei brindó un discurso este lunes en el marco del inicio de actividades en la Bolsa de Comercio de Córdoba y afirmó que Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande”, a la vez que sostuvo que el Gobierno trabaja para convertir al país en “el más libre del mundo”.

“Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”, dijo Milei, que no mencionó al caso $LIBRA, sobre el cual fueron conociéndose nuevas pruebas en los últimos días.

“Hay que mirar la Argentina como si fuera un modelo de negocios: habrá inversión; si hay inversión, hay crecimiento, menos pobres y mejora la calidad de vida... la Argentina podrá crecer”, sumó.

Además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente estuvo escoltado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que significa un fuerte gesto de respaldo al funcionario, en medio de los fuertes cuestionamientos por el viaje de su esposa, Betina Angeletti, en el vuelo presidencial a Nueva York y al vuelo privado a Punta del Este en Carnaval.

Sobre la economía, sostuvo que “seguimos convencidos que para el mes de agosto la inflación podría empezar con cero”.

“Íbamos a ir a una hiperinflación del 15.000% anual. La inflación que tenemos es alta, pero venimos del peor lugar del infierno”, dijo Milei y agregó: “No voy a modificar la forma de hacer política económica. ¿Porque saltó la tasa de inflación vamos a aplicar controles de precios? ¿Vamos a violentar la libertad? Voy a seguir haciendo las cosas bien, tarde o temprano vamos a derrotar la inflación", enfatizó.

También destacó la medida del levantamiento del cepo cambiario. “Me hubiera resultado mucho más fácil mantenerlo, me hubiera sido mucho más fácil el tránsito del 2025 si me cagaba literalmente en la libertad de ustedes. Pero dijimos que era injusto e inmoral, y abrimos el cepo”, aseveró.

Javier Milei, Karina Milei, y Manuel Adorni en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

En su discurso, Milei renovó sus críticas a la oposición, al afirmar que “están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder”.

“No sé si odian más bañarse o trabajar... Creo que más les molesta trabajar, porque cada dos por tres cuando van a hacer líos al Congreso se llevan lindas duchas”, ironizó, haciendo referencia a los operativos de seguridad por las protestas en el Congreso.