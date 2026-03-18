Javier Milei. Foto: via REUTERS

Javier Milei será el protagonista del homenaje al histórico economista Adam Smith en el Palacio Libertad (ex CCK), donde aprovechará para defender el rumbo económico del Gobierno. El presidente hablará a las 18 de este miércoles 18 de marzo luego de haber viajado a España para participar del Foro Económico de Madrid.

En una semana atareada para el Gobierno, Javier Milei volverá a mostrarse en público en el acto homenaje a Adam Smith por los 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones. Junto al presidente, estarán el economista Juan Carlos de Pablo y el diputado Adrián Ravier.

El presidente argentino disertó frente a economistas y personalidades empresariales y políticas ligadas a la derecha española. Foto: EFE

Cabe resaltar que Adam Smith es un economista que Milei utiliza mucho en sus discursos: de hecho, lo citó en el Foro Económico de Madrid. “Acá básicamente voy a hacer una intro de Adam Smith y voy a comparar la prueba que utilizan los neoclásicos versus la prueba de Hans-Hermann Hoppe, donde claramente la prueba de Hans-Hermann Hoppe basándose en el principio de apropiación de Locke, y en el principio de no agresión por la vía lógica, demuestra la eficiencia sin tener que caer en rígidas estructuras matemáticas”, expuso el jefe de Estado.

La agenda de Javier Milei continuará este jueves 19 de marzo: viajará a Tucumán para disertar en el Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad a realizarse en el Hotel Hilton Garden Inn. El evento contará con referentes del ámbito político, empresarial y académico para debatir sobre el rumbo económico del país en un contexto marcado por las inundaciones que azotaron a distintas zonas de la provincia.

“La inflación está cayendo”: Milei afirmó que la mayorista baja y anticipó una desaceleración en precios minoristas

Javier Milei aseguró que la inflación mayorista muestra una tendencia descendente y sostuvo que esa dinámica anticipa lo que ocurrirá en los precios al consumidor. El presidente lo hizo a través de un mensaje en la plataforma digital X (antes Twitter), donde presentó una serie de cálculos para respaldar su visión sobre la evolución de los precios.

“A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones, pero que sirven para ver cómo en dinámica la inflación está cayendo”, expresó el mandatario, quien detalló que “la inflación mayorista de los últimos doce meses se ubica en torno al 26% anual, mientras que la medición anualizada del bimestre se aproxima al 17% y la de febrero al 13%”.