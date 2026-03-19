El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Doral de Miami. Foto: Prensa Gobierno

El Gobierno decidió acelerar el envío al Congreso del acuerdo de cooperación en defensa firmado con Estados Unidos, una iniciativa que apunta a fortalecer capacidades militares, intercambiar inteligencia estratégica y habilitar ejercicios combinados en zonas consideradas “sensibles” para la seguridad internacional. La medida llega en un contexto global marcado por conflictos regionales y tensiones geopolíticas crecientes, lo que disparó reacciones cruzadas dentro del oficialismo, la oposición y el mundo diplomático.

Qué decisión tomó el Gobierno

Según fuentes oficiales, la Casa Rosada resolvió enviar el acuerdo al Parlamento con trámite de urgencia para garantizar su aprobación antes de mitad de año. La iniciativa contempla:

Intercambio de información estratégica y tecnológica.

Cooperación en materia de ciberdefensa.

Ejercicios militares conjuntos en zonas marítimas y aéreas.

Entrenamiento y logística compartida para misiones de seguridad internacional.

Acceso a equipamiento y sistemas que Argentina hoy no posee.

El Gobierno remarcó que el acuerdo no implica la instalación de bases extranjeras ni la participación obligatoria de tropas argentinas en operaciones ofensivas, dos puntos que históricamente generaron resistencia en el Congreso.

Javier Milei junto a Donald Trump. Foto: REUTERS

Qué dijo el funcionario a cargo del tema

El ministro de Defensa afirmó que el convenio “se enmarca en los estándares internacionales de cooperación” y que Argentina “necesita actualizar su capacidad estratégica para enfrentar amenazas modernas como ciberataques, terrorismo y operaciones híbridas”.

Además, aseguró que “no se enviarán tropas argentinas a zonas de conflicto”, un mensaje directo para desactivar críticas de sectores que alertaban sobre un posible involucramiento militar en crisis internacionales. “Esto es cooperación, no alineamiento automático”, insistió.

Qué implica realmente el acuerdo

El convenio abre la puerta a:

Mayor presencia argentina en foros de defensa internacional , con acceso a información privilegiada.

Capacitación para fuerzas locales , particularmente en tecnología militar de nueva generación.

Participación en misiones de apoyo humanitario bajo mandatos multilaterales.

Modernización del equipamiento gracias a líneas de financiamiento específicas.

También habilita la posibilidad de que equipos técnicos estadounidenses operen de manera coordinada con fuerzas argentinas en tareas de monitoreo marítimo y control de espacios aéreos vulnerables.

Visita guiada gratuita al Congreso Nacional. Foto: Pato Daniele

Reacciones y polémicas

El anuncio generó una ola de posicionamientos encontrados:

A favor

Expertos en seguridad consideran que se trata de “un salto cualitativo” en las capacidades de las Fuerzas Armadas.

Algunos gobernadores ven con buenos ojos la llegada de inversión y tecnología vinculada al acuerdo.

En contra

Sectores de la oposición y organizaciones civiles advirtieron sobre el riesgo de “ceder autonomía estratégica”.

Grupos antimilitaristas denunciaron que el convenio podría ser el primer paso hacia compromisos internacionales no deseados.

Dirigentes de izquierda hablaron de “alineamiento automático con Washington”.

Contexto geopolítico

El envío acelerado se produce en un escenario global marcado por:

Tensiones entre potencias en el Indo-Pacífico.

Reacomodamientos diplomáticos en América Latina.

Mayor presencia militar de Estados Unidos en rutas marítimas estratégicas.

Conflictos regionales que elevaron la demanda de cooperación internacional en defensa.

En este entorno, la Casa Rosada busca posicionar a Argentina como un socio confiable, con capacidad de integrar misiones globales sin comprometer autonomía.

Consecuencias posibles

De aprobarse, el acuerdo podría tener efectos clave:

Positivos

Modernización acelerada de las Fuerzas Armadas.

Refuerzo de la seguridad en espacios críticos como el Atlántico Sur.

Mejora en la capacidad de respuesta ante emergencias.

Mayor inserción internacional del país.

Riesgos o desafíos