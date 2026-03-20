El actual senador dialogó con Infobae. Foto: Captura de pantalla Infobae

El senador bonaerense y exjefe de campaña de Javier Milei, Carlos Kikuchi, analizó su presente político tras su quiebre con el oficialismo. En diálogo con Infobae al Regreso, el dirigente ratificó su apoyo al rumbo macroeconómico del presidente, aunque lanzó duras advertencias sobre la parálisis de la economía real y confirmó que trabaja en la construcción de un nuevo espacio opositor junto a Miguel Ángel Pichetto.

Kikuchi fue contundente al explicar los motivos de su alejamiento: “Yo lo ayudé a Milei a llegar ahí y lo hicimos con el peronismo. Me fui del espacio porque Milei tomó la decisión de hacer un acuerdo con el PRO y con Mauricio Macri, cosa que a mí me dejó muy mal parado”.

El legislador detalló que su salida se precipitó cuando el Presidente cambió el eje de sus alianzas. “Veníamos construyendo con gobernadores del peronismo no kirchnerista, intendentes, la posibilidad de armar un interbloque. Él dio un viraje de 180 grados y yo quedé totalmente descolocado. Es decir, no me mandaron el telegrama de despido, pero yo me sentí echado”, confesó.

De cara al futuro, Kikuchi busca confluir con sectores del peronismo federal, el radicalismo y el PRO, pero marcó una frontera ideológica: “El kirchnerismo no. Todo lo demás vamos a confluir”. Al ser consultado por figuras como Guillermo Moreno, fue tajante: “Moreno no”.

Sumado a eso, confirmó contactos con el conferencista Dante Gebel, aunque aclaró que el obstáculo es su residencia en el exterior. “Ponerse una campaña al hombro significa tomar la decisión de aterrizar en la Argentina durante dos años, recorrerla”, consideró.

Kikuchi alertó por la apertura comercial del Gobierno

Si bien respaldó el ajuste fiscal y la Reforma Laboral al sostener que “la Argentina tiene que ir a un país normal sí o sí”, Kikuchi advirtió que el equilibrio de las cuentas públicas no es suficiente. “Vos arreglás la macro, pero la macro no va a derramar mágicamente y va a arreglar la economía real, porque la economía real tiene un montón de factores, un montón de personas”, señaló.

En este sentido, describió un escenario de “caídas brutales” en la construcción, el sector textil y el alimenticio, contrastando con el buen momento de las finanzas y la energía. Por este motivo, criticó la forma en que el Gobierno está abriendo la economía comparándola con su experiencia en los años 90.

Fue el jefe de campaña de Javier MIlei. Foto: Senado BA

“Hicimos una gran apertura, tuvimos política industrial, política productiva, pero el error fue no darle las herramientas al sector productivo para defenderse de esa apertura. Vos estás abriendo las importaciones, pero a las pymes no les estás dando herramientas para defenderse”, lanzó.