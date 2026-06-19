Archivos desclasificados de Malvinas: revelan la trama secreta de la triangulación brasileña para brindar apoyo a la Argentina

Soldados argentinos en Malvinas Foto: Archivo

Una nueva tanda de documentos desclasificados volvió a encender el debate sobre los apoyos silenciosos que recibió la Argentina durante la Guerra de Malvinas. Esta vez, el foco está puesto en Brasil: papeles oficiales revelan que, en plena escalada bélica de 1982, se evaluó una maniobra para canalizar desde territorio brasileño piezas de armamento clave que no podían llegar de forma directa por el embargo impuesto desde Europa.

La novedad no aparece en el vacío. Desde hace años, distintos archivos abiertos en la Argentina y documentos desclasificados en el exterior permiten reconstruir zonas grises del conflicto, desde la presión diplomática internacional hasta la carrera desesperada por sostener el abastecimiento militar. En el país, la documentación oficial vinculada a Malvinas quedó abierta a consulta pública a partir del Decreto 503/15, que dispuso la desclasificación de registros de las Fuerzas Armadas sobre el conflicto del Atlántico Sur.

En paralelo, organizaciones como el CELS, junto con Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta, difundieron colecciones de documentos de inteligencia de Estados Unidos que permiten releer la guerra desde una dimensión geopolítica más amplia. Esa base reúne 133 documentos específicos sobre Malvinas producidos entre 1976 y 1985 por distintos organismos estadounidenses.

Qué revelan los archivos desclasificados sobre el rol de Brasil en la Guerra de Malvinas

Los nuevos documentos señalan que el gobierno brasileño analizó una vía para que piezas de armas de origen belga pudieran terminar en manos argentinas pese al bloqueo europeo. Según lo difundido a partir de esos archivos, la operación fue evaluada en las más altas esferas del Estado brasileño y tenía como eje a FN do Brasil Ltda., filial local de la firma belga Fabrique Nationale Herstal.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

El dato más sensible es que el documento fechado el 10 de mayo de 1982 —clasificado originalmente como “secreto-urgentísimo”— describía un pedido para proveer a la Argentina piezas mecánicas para fusiles FAL calibre 7,62 mm y pistolas Browning GP 9 mm Parabellum, con una operación valuada en 5,5 millones de dólares, con pago al contado. El expediente, además, estaba dirigido al general Danilo Venturini, entonces ministro de Estado y secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Brasil, lo que exhibe que el asunto excedía lo meramente comercial.

Ese posible auxilio no resulta menor si se considera que el FAL era el fusil emblemático de las Fuerzas Armadas argentinas y que buena parte del equipamiento individual del Ejército dependía de la continuidad de suministros y repuestos. Los documentos también remarcan que la Fabrique Nationale Herstal mantenía desde años anteriores contratos con la Argentina y con la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), organismo creado en 1941 para centralizar la producción estratégica de defensa.

Cómo se gestó el suministro oculto de armamento hacia la Argentina

La clave del mecanismo estaba en triangular la operación. Como Bélgica no podía vender directamente por las sanciones de la Comunidad Económica Europea (CEE), la alternativa era que la filial brasileña recibiera componentes, los sometiera a procesamiento final y luego los reexportara hacia la Argentina. En otras palabras, Brasil funcionaría como una plataforma para sortear el cerco comercial europeo sin una exposición política directa.

El conflicto duró entre abril y junio de 1982 Foto: Archivo

Los documentos describen una situación de urgencia militar real. Según el material revelado, las líneas de fabricación argentinas acusaban faltantes de piezas para pistolas, fusiles y ametralladoras, lo que complicaba la continuidad de producción y mantenimiento en plena guerra. Esa dependencia técnica era el resultado de décadas de vínculos industriales con Europa: la Argentina había incorporado el FAL como sistema de armas principal y lo fabricaba o ensamblaba bajo licencia en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, en Santa Fe.

El contexto regional también da otra lectura al episodio. Brasil no participó militarmente del conflicto, pero su posición fue observada con extrema atención por Londres, Buenos Aires y Washington. Un hecho que suele citarse como parte de esa compleja neutralidad fue el aterrizaje de emergencia en Río de Janeiro, el 3 de junio de 1982, de un bombardero británico Avro Vulcan XM597 que volvía de atacar Malvinas. Según la reconstrucción publicada a partir de los archivos, Brasil permitió su salida con la condición de que no regresara al combate y retuvo un misil AGM-45 Shrike.

Las sanciones de Europa y el desafío logístico de las fuerzas argentinas

Para entender por qué esa triangulación era tan relevante hay que volver al inicio del conflicto. Tras el desembarco argentino del 2 de abril de 1982, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 502 el 3 de abril, que exigía el cese de hostilidades y la retirada de las fuerzas argentinas de las islas. Poco después, la presión internacional se endureció.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

La CEE, a pedido británico, aplicó sanciones contra la Argentina que incluyeron restricciones a la exportación de material de defensa. Incluso cuando la comunidad europea decidió levantar las sanciones comerciales, mantuvo el embargo de armas, lo que profundizó el problema de abastecimiento para las fuerzas argentinas.

Ese cuello de botella impactó de lleno en la logística militar. El conflicto no se jugaba solo en el frente de combate, sino también en la capacidad de transportar tropas, combustible, municiones y repuestos desde el continente hacia las islas. En ese plano, el Comando Aéreo de Transporte de la Fuerza Aérea ejecutó un puente aéreo para mantener conectadas a Malvinas, trasladar cargas, evacuar heridos, reabastecer combustible y municiones y sostener el dispositivo argentino frente al bloqueo británico.

A eso se sumaba otra dificultad histórica: el equipamiento argentino era heterogéneo, dependía de proveedores externos y había quedado atrapado por la alineación política de Europa occidental con el Reino Unido. El caso más conocido fue el de los misiles Exocet y el freno francés a nuevas entregas, un símbolo de cómo el tablero diplomático condicionó las opciones militares argentinas.

Por qué esta revelación cambia la lectura histórica de Malvinas

Lo que muestran estos archivos no es solo una anécdota de espionaje o un episodio lateral del conflicto. Revelan hasta qué punto la Guerra de Malvinas también se libró en oficinas, ministerios, fábricas y circuitos comerciales internacionales. La posibilidad de que Brasil operara como puente para insumos de armamento expone una dimensión poco visible: la de la guerra logística y diplomática, donde cada repuesto podía alterar capacidades reales sobre el terreno.

A 44 años del conflicto, la desclasificación de documentos sigue agregando capas de sentido sobre Malvinas. Y en ese rompecabezas, la triangulación brasileña deja de ser una sospecha para convertirse en una pista documentada sobre cómo se intentó sostener a la Argentina en medio del aislamiento internacional.