Adiós al rojo y blanco: el color de uñas que es la tendencia del invierno y estiliza las manos

Tono nude: el favorito del invierno Foto: Pinterest

Las tendencias de moda cambian temporada a temporada, pero algunas, sin embargo, logran destacarse por su elegancia, versatilidad y efecto favorecedor. Y de cara al invierno, hay un tono que comienza a imponerse en los salones de belleza por una razón muy especial: ayuda a estilizar visualmente las manos y aporta una apariencia más fresca y sofisticada.

Se trata del color nude, una opción clásica que regresa con fuerza y que, según especialistas en belleza, se adapta a diferentes tonos de piel, convirtiéndose en una de las elecciones más elegantes para los meses más fríos del año.

Tono nude: el favorito del invierno Foto: Pinterest

Y mientras los rojos intensos y los esmaltes blancos solían ser los protagonistas habituales de esta estación, los tonos nude tienen una clave del éxito que radica en ofrecer una apariencia natural y refinada, que combina con cualquier estilo y ocasión.

Además, se trata de una familia de colores muy amplia. Existen variantes rosadas, beige, arena, caramelo y tonos que se acercan al color natural de la piel, lo que permite encontrar una opción adecuada para cada persona.

De hecho, es uno de los elegidos de la diseñadora de moda Carolina Herrera, quien suele apostar a esta tonalidad, contribuyendo a consolidarla como un sinónimo de elegancia y sofisticación.

Tono nude: el favorito del invierno Foto: Pinterest

Por qué el nude estiliza y rejuvenece las manos

Uno de los principales beneficios de este color es que genera continuidad visual con la piel, lo que produce un efecto óptico que hace que los dedos parezcan más largos y estilizados. Además, transmite una sensación de prolijidad y limpieza difícil de conseguir con otros tonos.

Los especialistas también destacan que las tonalidades nude aportan luminosidad y suavidad a las manos, ayudando a que luzcan más jóvenes y cuidadas. Por eso, suelen ser una de las recomendaciones más frecuentes para quienes buscan una manicura elegante sin recurrir a colores demasiado llamativos.

Tono nude: el favorito del invierno Foto: Pinterest

Tonos nude: cómo elegir el tono nude ideal según la piel

Aunque el nude es un color versátil, elegir la tonalidad adecuada puede potenciar aún más el resultado:

Las pieles claras suelen verse favorecidas por los nude rosados y los tonos pastel suaves.

Las pieles medias u oliva combinan perfectamente con variantes beige cálidas y tonos terracota claros.

Las pieles morenas u oscuras pueden optar por nude más profundos, con matices caramelo o café con leche.

Gracias a su capacidad para adaptarse a distintos estilos, su aspecto sofisticado y su efecto visual favorecedor, el nude se perfila como una de las grandes tendencias de manicura del invierno, demostrando que la elegancia muchas veces está en los detalles más simples.