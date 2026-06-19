Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Adiós al rojo y blanco: el color de uñas que es la tendencia del invierno y estiliza las manos

Las nuevas tendencias indican que, además de ser un clásico, este tono llegó para quedarse.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Tono nude: el favorito del invierno
Tono nude: el favorito del invierno Foto: Pinterest
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las tendencias de moda cambian temporada a temporada, pero algunas, sin embargo, logran destacarse por su elegancia, versatilidad y efecto favorecedor. Y de cara al invierno, hay un tono que comienza a imponerse en los salones de belleza por una razón muy especial: ayuda a estilizar visualmente las manos y aporta una apariencia más fresca y sofisticada.

Se trata del color nude, una opción clásica que regresa con fuerza y que, según especialistas en belleza, se adapta a diferentes tonos de piel, convirtiéndose en una de las elecciones más elegantes para los meses más fríos del año.

Tono nude: el favorito del invierno Foto: Pinterest

Y mientras los rojos intensos y los esmaltes blancos solían ser los protagonistas habituales de esta estación, los tonos nude tienen una clave del éxito que radica en ofrecer una apariencia natural y refinada, que combina con cualquier estilo y ocasión.

Además, se trata de una familia de colores muy amplia. Existen variantes rosadas, beige, arena, caramelo y tonos que se acercan al color natural de la piel, lo que permite encontrar una opción adecuada para cada persona.

Contenido Recomendado

El corte de pelo que causó furor en los 90 y volvió con todo:la tendencia que rejuvenece 5 años en solo 5 minuto

El corte de pelo que causó furor en los 90 y volvió con todo: la tendencia que rejuvenece 5 años en solo 5 minuto

Mini casas premium desde 10.000 dólares:la tendencia en construcción en seco que crece entre familias y famosos

Mini casas premium desde 10.000 dólares: la tendencia en construcción en seco que crece entre familias y famosos

De hecho, es uno de los elegidos de la diseñadora de moda Carolina Herrera, quien suele apostar a esta tonalidad, contribuyendo a consolidarla como un sinónimo de elegancia y sofisticación.

Tono nude: el favorito del invierno Foto: Pinterest

Por qué el nude estiliza y rejuvenece las manos

Uno de los principales beneficios de este color es que genera continuidad visual con la piel, lo que produce un efecto óptico que hace que los dedos parezcan más largos y estilizados. Además, transmite una sensación de prolijidad y limpieza difícil de conseguir con otros tonos.

Los especialistas también destacan que las tonalidades nude aportan luminosidad y suavidad a las manos, ayudando a que luzcan más jóvenes y cuidadas. Por eso, suelen ser una de las recomendaciones más frecuentes para quienes buscan una manicura elegante sin recurrir a colores demasiado llamativos.

Tono nude: el favorito del invierno Foto: Pinterest

Tonos nude: cómo elegir el tono nude ideal según la piel

Aunque el nude es un color versátil, elegir la tonalidad adecuada puede potenciar aún más el resultado:

  • Las pieles claras suelen verse favorecidas por los nude rosados y los tonos pastel suaves.
  • Las pieles medias u oliva combinan perfectamente con variantes beige cálidas y tonos terracota claros.
  • Las pieles morenas u oscuras pueden optar por nude más profundos, con matices caramelo o café con leche.

Gracias a su capacidad para adaptarse a distintos estilos, su aspecto sofisticado y su efecto visual favorecedor, el nude se perfila como una de las grandes tendencias de manicura del invierno, demostrando que la elegancia muchas veces está en los detalles más simples.

TendenciaModa
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Lo último
También podría interesarte
Política

“Si sos trapito, te meto preso”:la dura advertencia de Jorge Macri tras la sanción de la nueva ley

“Si sos trapito, te meto preso”: la dura advertencia de Jorge Macri tras la sanción de la nueva ley

Milei prepara su desembarco en Rosario para el acto del Día de la Bandera:la agenda oficial del presidente con todo su Gabinete

Chau a la histórica biblioteca de Casa Rosada:los motivos detrás de la decisión de Karina Milei

Con un innovador mensaje, más de 3.500 chicos de Ezeiza prometieron lealtad a la Bandera

Economía

Aguinaldo 2026:hasta cuándo se puede cobrar y cómo se calcula

Aguinaldo 2026: hasta cuándo se puede cobrar y cómo se calcula

No hubo acuerdo:ATE rechazó la propuesta salarial del Gobierno en paritarias

Es oficial:desde hoy las personas con discapacidad podrán vincular el CUD a la SUBE, paso a paso para acceder al beneficio

Aumento en las pensiones por discapacidad:cuánto pasarán a cobrar a partir de junio 2026

Internacionales

Estrecho de Ormuz:el tránsito de buques se dispara tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Estrecho de Ormuz: el tránsito de buques se dispara tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego en el Líbano

Cuba aprobó un paquete de reformas en medio de la presión de EE.UU.:apertura de la economía al sector privado e inversión extranjera

Insólito:una isla caribeña que desaparece bajo el agua amplía el territorio marítimo de un país de América Latina