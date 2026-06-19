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La FIFA designó a Amin Mohamed para el choque de Argentina ante Austria: cómo dirige el egipcio

La Albiceleste ya conoce quién llevará las riendas del segundo duelo del grupo J. Conocelo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Amin Mohamed, árbitro del duelo entre Argentina y Austria.
Amin Mohamed, árbitro del duelo entre Argentina y Austria. Foto: X
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La FIFA designó a Amin Mohamed como el árbitro principal del partido entre la Argentina y Austria correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Será la segunda participación del juez egipcio en la Copa del Mundo ya que debutó en el duelo entre Corea del Sur y República Checa, correspondiente al Grupo A en la jornada inaugural.

Amin Mohamed, árbitro del duelo entre Argentina y Austria.
Amin Mohamed, árbitro del duelo entre Argentina y Austria. Foto: X

La Selección argentina se enfrentará con Austria este lunes 22 de junio a partir de las 14 en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en busca de un triunfo que le permita asegurarse un lugar en los 16avos de final.

¿Quién es y cómo dirige?

Amin Mohamed nació el 25 de septiembre de 1985, es abogado y es árbitro internacional desde 2017, con experiencia en torneos FIFA como el Mundial Sub 17 de Brasil 2019.

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Amin Mohamed, árbitro del duelo entre Argentina y Austria.
Amin Mohamed, árbitro del duelo entre Argentina y Austria. Foto: X

En su primera participación, el egipcio dejó una muy buena imagen, cumpliendo los requisitos que pide la FIFA en esta Copa del Mundo: dejar jugar, aplicar bien la ley de ventaja y evitar interrupciones innecesarias.

Otros africanos en la historia de Argentina en los Mundiales

A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, solo dos árbitros africanos impartieron justicia en habían sido designados para dirigir partidos de la selección argentina.

Gol de Maradona a Inglaterra
Gol de Maradona a Inglaterra

El primero fue el tunecino Ali Bin Nasser, encargado del histórico triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra en los cuartos de final de México 1986, encuentro recordado por la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Diego Maradona.

Doce años más tarde, en el Mundial de Francia 1998, el marroquí Saïd Belqola impartió justicia en el triunfo del equipo de Passarella ante Croacia por 1 a 0 con gol de Mauricio Pineda, en último partido de la fase de grupos.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección AustriaÁrbitro
Matias Greisert
Matias Greisert

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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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