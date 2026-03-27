Mauricio Macri. Foto: NA

Tras la resolución del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que anuló la sentencia de casi 18 mil millones de dólares contra Argentina, Mauricio Macri expresó su satisfacción por el resultado judicial. El expresidente centró su análisis en la génesis del conflicto y en el rol de la defensa jurídica técnica iniciada durante su mandato.

“Termina una pesadilla que comenzó con el gobierno de Cristina Kirchner, con una expropiación ilegal que fue votada en contra por los diputados del PRO y que, como anticipé en su momento, iba a traer muchos problemas”, señaló. Uno de los puntos centrales del mensaje de Macri fue el reconocimiento al trabajo de los abogados del Estado: el expresidente destacó que los argumentos que finalmente convencieron a la Cámara de Apelaciones norteamericana fueron los mismos diseñados originalmente por su gestión.

“Los argumentos que tomó la cámara de apelaciones norteamericana son los mismos que originalmente presentó nuestro procurador, Bernardo Saravia Frías, lo que da un nuevo valor a su gran desempeño. También quiero destacar que, en estos dos años de gobierno, la tenacidad de la defensa de la actual Procuración fue la que finalmente permitió alcanzar el éxito”, sostuvo Macri. “El puño que hubiese significado para todos los argentinos el pago de esa condena ya quedó atrás. Es hora de dar el próximo paso para que la riqueza de la energía nacional nos ayude a reparar los daños de tantos años perdidos”, concluyó.

Cristina Kirchner celebró el falló a favor de Argentina por el Caso YPF: “Mis felicitaciones por haber sostenido los argumentos jurídicos”

Cristina Fernández de Kirchner se expresó a través de su cuenta oficial de Twitter sobre el fallo a favor de Argentina por el Caso YPF. La expresidenta le agradeció al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020 y realizó un análisis sobre el dictamen del Tribunal de Estados Unidos.

En un mensaje cargado de tecnicismos legales y definiciones políticas, la exjefa de Estado comenzó destacando la labor del equipo legal que representó al país en los tribunales estadounidenses. “Como expresidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York", expresó.

Como abogada, Cristina puso el foco en el núcleo del conflicto: la prevalencia de las leyes nacionales sobre los reglamentos internos de una empresa privada. Para la expresidenta, el fallo de la justicia norteamericana valida una tesis central de su gestión. “Mis felicitaciones por haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados", subrayó.

La exmandataria incluyó una serie de precisiones para contextualizar el alcance del fallo. En primer lugar, destacó que el apoyo a la posición argentina no fue una cuestión partidaria en el Norte: “Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana”.