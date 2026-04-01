Javier Milei y Manuel Adorni en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Foto: Presidencia

Javier Milei y Manuel Adorni se reunirán este miércoles 1° de abril en medio del avance de la investigación al jefe de Gabinete sobre los vuelos al exterior con presunto uso de fondos públicos y su patrimonio. El presidente lo recibirá en la Quinta de Olivos y el encuentro se dará también en un contexto marcado por la conferencia de prensa suspendida por el propio Adorni, que iba a llevarse adelante a las 10 de la mañana.

A pesar de que el jefe de Gabinete atraviesa su mes más crítico desde el inicio de la gestión, la Casa Rosada decidió respaldar su figura. Desde la cúpula del Poder Ejecutivo se emitió una orden clara: no habrá desplazamientos ni gestos de debilidad ante lo que consideran presiones externas.

Como muestra de este apoyo, el presidente Javier Milei citó al ministro a una reunión privada en la Quinta de Olivos bajo un encuentro definido como un repaso de agenda, que buscará repetir la foto de unidad que ambos protagonizaron hace dos semanas para disipar rumores de renuncia.

Javier Milei y Manuel Adorni. Foto: X/@madorni

Cómo avanza la investigación a Manuel Adorni

Aunque el respaldo político es sólido, la situación en los Tribunales de Comodoro Py sumó capítulos complejos en las últimas horas:

La pista de la escribana: el fiscal Gerardo Pollicita citó como testigo a la profesional que intervino en la compra del departamento de Adorni en Caballito. La Justicia investiga la estructura de financiamiento de dicha operación en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Contradicciones por Punta del Este: si bien el funcionario afirmó haber costeado de su bolsillo un vuelo privado a Uruguay junto a su familia y su amigo Marcelo Grandío, testimonios ante el juez Ariel Lijo indicaron que el pago fue realizado íntegramente por Grandío, lo que genera inconsistencias en el descargo oficial.

Nuevas filtraciones: fuentes judiciales sugieren que en el corto plazo podrían trascender detalles sobre otros traslados internacionales realizados por el funcionario que no habrían sido declarados debidamente.

Ante el endurecimiento del escenario, el Gobierno optó por la cautela: Adorni suspendió su habitual conferencia de prensa de este miércoles, una práctica que el ala comunicacional de Balcarce 50 consideró contraproducente tras lo sucedido la semana pasada. En aquella oportunidad, el vocero debió dar explicaciones sobre la inclusión de su esposa en comitivas oficiales y el origen de los fondos para sus viajes personales.

En este contexto, tanto Javier como Karina Milei se mantienen como los principales pilares de Adorni. El presidente reforzó esta postura al replicar mensajes en redes sociales que desplazan la responsabilidad de los escándalos hacia los medios de comunicación tildando las investigaciones de operaciones mediáticas.