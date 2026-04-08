Manuel Adorni está señalado por enriquecimiento ilícito. Foto: Jefatura de Gabinete

La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster se presenta este miércoles a declarar como testigo ante el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°11, Gerargo Pollicita, por el caso que señala al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

Por el momento, la Justicia investiga el motivo por el cual el inmueble de Caballito figura con un valor de escritura menor al que está en el mercado, al mismo tiempo en que también comenzó las averiguaciones de las visitas que hizo la escribana en Casa Rosada, al menos siete veces, entre julio de 2024 y enero de 2026.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Foto: NA

Caso Adorni: las futuras declaraciones

Según se difundió públicamente, Nechevenko fue la encargada de certificar las operaciones inmobiliarias del funcionario, que incluyó los dos inmuebles no declarados y que, por lo tanto, debería estar al tanto de los valores reales tanto del departamento como de la casa.

Se espera que su declaración se centre en dar las explicaciones correspondientes a la certificación de las escrituras de dos propiedades que pertenecen al funcionario libertario y no están dentro de su declaración jurada: se trata del departamento en el barrio de Caballito y la casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

El funcionario comenzó como vocero presidencial en 2023 y se convirtió en jefe de Gabinete en noviembre de 2025. Foto: Sol 91.5

El único antecedente judicial que tiene la escribana se identificó hace 12 años, donde fue testigo en un juicio contra una banda dedicada al tráfico de efedrina, luego de haber validado firmas para empresas que funcionaban como fachada de narcotraficantes.

Adorni retomó su agenda política

Tras un período marcado por ruidos internos y frentes judiciales, el Gobierno buscó dar vuelta la página. El jefe de Gabinete Manuel Adorni retomó su agenda de reuniones individuales con los ministros para reordenar la dinámica del Poder Ejecutivo. El ciclo de encuentros comenzó con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva en un gesto que apuntó a recuperar la iniciativa política.

La jornada del lunes 6 de abril estuvo atravesada por una seguidilla de reuniones por parte de altas esfera del Gobierno. El presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete de más de dos horas en el Salón Eva Perón. El mandatario envió una señal política contundente: tras una introducción sobre la coyuntura, le cedió el control de la mesa a Adorni y ratificó su confianza en él a pesar de las investigaciones por su patrimonio y viajes al exterior.

Javier Milei y Manuel Adorni. Foto: Presidencia

La intención de reactivar la agenda ya había sido conversada el pasado miércoles 1° de abril en Olivos. Según informó la Jefatura de Gabinete, en el encuentro entre Adorni y Monteoliva se analizaron los resultados del período 2024/2025 y se trazó una hoja de ruta para 2026/2027 basada en cuatro pilares: