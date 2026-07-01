Tras dejar la jefatura de Gabinete, Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

Manuel Adorni. Foto: x

Manuel Adorni presentó su renuncia al cargo de director titular de YPF, puesto que ocupaba en representación del Estado nacional, pocos días después de haber dejado la Jefatura de Gabinete.

La dimisión fue comunicada mediante una breve carta dirigida al presidente de la petrolera, Horacio Marín.

Carta de renuncia de Manuel Adorni al directorio de YPF. Foto: x

“De mi consideración, me dirijo a Usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a Usted y por su intermedio a los miembros del Directorio, Manuel Adorni”, afirma el escueto comunicado enviado al presidente de la petrolera nacional.

La renuncia deberá ser puesta a consideración de los accionistas de la compañía para completar el procedimiento formal previsto en el estatuto de YPF.

Manuel Adorni junto a Horacio Marín. Foto: Prensa Gobierno

Según comentaron fuentes oficiales, la próxima semana se llevaría a cabo la reunión de directorio, donde se ratificaría la salida de Adorni y el ingreso de Diego Santilli.

Su salida de la jefatura de Gabinete

Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y ya no forma parte del gobierno de Javier Milei, lugar que hoy ocupa Diego Santilli.

Diego Santilli reemplaza a Manuel Adorni como jefe de Gabinete. Foto: NA

El ex funcionario lo confirmó a través de sus redes sociales, donde publicó un extenso comunicado.

“Gracias. Gracias por entender las razones y entenderme a mí: por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”, expresó Adorni en su carta de renuncia.