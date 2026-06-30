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El abrazo tripartito entre Milei, Adorni y Santilli en el acto oficial de juramento como nuevo jefe de Gabinete

Diego Santilli juró como nuevo jefe de Gabinete del Gobierno tras la renuncia de Manuel Adorni. Tras la firma oficial, Milei los reunión para un abrazo íntimo que duró unos segundos.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Ambos se fundieron en un abrazo tras la jura de Santilli.
Ambos se fundieron en un abrazo tras la jura de Santilli. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente
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El acto de juramento de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros fue celebrado este martes 30 de junio en el Salón Blanco de la Casa Rosada y dejó una postal con el objetivo de mostrar firmeza política. Inmediatamente después de que el exministro del Interior pronunciara un firme “sí, juro”, la formalidad de la ceremonia dio paso a un momento de intimidad y camaradería que capturó la atención de todos los presentes tratándose de un prolongado abrazo entre Javier Milei, el jefe de Gabinete entrante y el saliente, Manuel Adorni.

El gesto nació por iniciativa directa del propio Javier Milei. Luego de tomarle juramento a Santilli, el jefe de Estado rompió las distancias protocolares y llamó de forma expresa a Adorni, quien se encontraba en el salón acompañando la jornada tras haber consumado su renuncia el pasado sábado 27 de junio.

Al sumarse al estrado, los tres dirigentes se fundieron en un abrazo tripartito que funcionó como un mensaje de unidad interna y de continuidad absoluta en el rumbo del Gobierno. El Salón Blanco lució colmado para presenciar la jura y el posterior saludo y el evento contó con la presencia de:

  • Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
  • Catorce gobernadores aliados, quienes viajaron especialmente para respaldar la asunción.
  • Secretarios, subsecretarios del Poder Ejecutivo, invitados especiales, familiares y amigos del flamante ministro.

Cabe señalar que con la asunción de Santilli, el Ministerio del Interior dejará de existir de forma independiente y pasará a ser un área bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete, repitiendo el esquema organizativo que el Gobierno ya había implementado en el pasado durante la gestión de Guillermo Francos.

GobiernoManuel AdorniDiego SantilliJavier Milei
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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