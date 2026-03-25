El destino ideal para una escapada romántica en San Valentín. Foto: Municipio de Tigre.

Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de Argentina, celebró el éxito del fin de semana largo: “Un gran fin de semana largo turístico, muchas familias se han hecho escapadas el fin de semana y entre los lugares más elegidos”.

Puso de ejemplo así Tigre: “El municipio de Tigre, donde vivo hace 20 años, es un lugar emblemático, el Puerto del Fruto, un lugar de recreación, de gastronomía, donde se muestra la fuerza del trabajo del turismo, artesanos, emprendedores, y esto también se combina con el Parque de la Costa” y agrega “un centro maravilloso de entretenimiento para los niños y para toda la familia”.

Turismo en Buenos Aires. Foto: captura video.

“Así que gracias a todos los que hacen un esfuerzo de recorrer nuestro país. Por donde llega el turista, llega el trabajo y muchos turistas extranjeros también, porque los países vecinos cada vez nos visitan más para disfrutar la calidad de nuestro turismo, la gastronomía, la hospitalidad, todo lo que es la oferta hotelera y la seguridad argentina, el país más lindo y más seguro por lejos de toda Latinoamérica”.