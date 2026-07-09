Caso Ernestina Pais: el resultado del examen toxicológico aportó un dato clave a la investigación

Murió Ernestina Pais a los 54 años Foto: redes

La investigación por la muerte de Ernestina Pais sumó en las últimas horas un dato considerado central para reconstruir qué ocurrió en el accidente fatal que conmocionó al mundo del espectáculo. Según se informó, el examen toxicológico realizado tras su fallecimiento dio negativo, lo que significa que no se detectó presencia de alcohol ni de sustancias en sangre. La novedad fue comunicada después de que el informe llegara a la Fiscalía de San Isidro, que lleva adelante las medidas judiciales vinculadas al caso.

El resultado aparece casi dos semanas después del trágico episodio ocurrido en Martínez, cuando el auto que conducía la periodista y conductora fue impactado por una formación del Tren de la Costa. Desde entonces, los investigadores buscan establecer con precisión la secuencia previa al choque, las condiciones del vehículo y si existió algún factor externo que pudiera explicar el desenlace.

Qué reveló el examen toxicológico de Ernestina Pais

De acuerdo con la información difundida, el estudio toxicológico determinó que no había alcohol ni otras sustancias en sangre. Este punto resulta relevante porque despeja una de las dudas que suelen formar parte de las investigaciones posteriores a un siniestro vial grave.

Muerte de Ernestina Pais Foto: redes

El periodista Rodrigo Alegre informó que el resultado fue incorporado a la Fiscalía de San Isidro y remarcó que el análisis no arrojó presencia de sustancias. A partir de este dato, la causa avanza hacia otros ejes de investigación, especialmente aquellos vinculados con la dinámica del accidente, el estado del vehículo y los posibles movimientos previos de la conductora.

Cómo fue el accidente fatal en Martínez

El choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez. Ernestina Pais manejaba un auto negro que fue embestido sobre el lateral del conductor por una formación del Tren de la Costa. Cuando llegaron los equipos de emergencia, constataron que la conductora había fallecido y que era la única ocupante del vehículo.

La principal hipótesis que se analiza hasta el momento indica que Pais habría intentado cruzar el paso a nivel cuando las barreras estaban bajas. Esa secuencia, según trascendió, habría quedado registrada por cámaras de seguridad de la zona, material que pasó a formar parte del expediente judicial.

La autopsia preliminar y las primeras conclusiones

Antes de conocerse el informe toxicológico, ya se habían difundido los resultados preliminares de la autopsia. Ese primer análisis indicó que Ernestina Pais sufrió un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del impacto del tren contra el vehículo que conducía.

Ernestina Pais. Foto: Redes sociales.

Con la llegada del estudio toxicológico, los investigadores cuentan ahora con una pieza más para ordenar la reconstrucción del hecho. Aunque el resultado negativo no cierra la causa, sí permite descartar la presencia de alcohol o sustancias en sangre y orientar las próximas medidas hacia otros aspectos del accidente.

Qué nuevas pericias ordenó la Justicia

La investigación continúa con distintas medidas solicitadas por la Fiscalía. Entre ellas, se ordenó la apertura del teléfono celular de Ernestina Pais para analizar su contenido y revisar las llamadas entrantes y salientes realizadas en los minutos previos y posteriores al accidente.

Además, se dispuso un peritaje sobre el vehículo que conducía la periodista. Esa tarea quedó en manos de la Policía Científica de San Martín y busca determinar el estado mecánico del auto, así como aportar datos técnicos para la reconstrucción del impacto.

El testimonio de José María Muscari

En el expediente también declaró José María Muscari, quien fue convocado para aportar información vinculada al contexto laboral de Ernestina Pais. Según explicó el director teatral, la Justicia buscaba corroborar detalles sobre su trabajo, el horario en el que debía llegar al teatro y las circunstancias previas a la función.

Su testimonio se suma a otras medidas que apuntan a reconstruir los últimos movimientos de la conductora antes del accidente. Para los investigadores, cada dato puede resultar importante para entender qué ocurrió en los minutos anteriores al impacto.

Por qué el resultado negativo es importante para la causa

El dato del examen toxicológico tiene peso porque elimina una posible línea de análisis y obliga a concentrar la investigación en otros factores. Ahora, la Justicia deberá profundizar en cuestiones como la secuencia captada por las cámaras, el funcionamiento del vehículo, el estado del paso a nivel y la eventual utilización del teléfono celular antes del choque.

La muerte de Ernestina Pais generó un enorme impacto público por su trayectoria en televisión, radio y teatro. Sin embargo, en términos judiciales, la causa todavía sigue abierta y las pericias pendientes serán fundamentales para establecer con mayor precisión cómo se produjo el accidente.

Por el momento, el informe toxicológico dejó una conclusión concreta: no se detectó alcohol ni sustancias en sangre. Con ese resultado incorporado al expediente, la investigación avanza hacia una etapa clave para intentar esclarecer las circunstancias finales del hecho.