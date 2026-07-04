Con una gran convocatoria, Mariel Fernández sumó promotores de toda la provincia a su campaña

Mariel Fernández, intendenta de Moreno Foto: Prensa Mariel Fernández

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, encabezó un masivo encuentro en la Ciudad de Buenos Aires junto a cientos de promotoras y promotores que se sumaron para acompañar su propuesta política para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. La convocatoria superó la capacidad del mítico ND Teatro Ateneo, dejando en claro la vitalidad de un armado que crece desde las bases hacia todo el territorio bonaerense.

La jornada reunió a cientos de personas de más de 30 municipios que llegaron desde el interior de la provincia y los distintos cordones del Conurbano, decididos a acompañar a Fernández en su proyecto a la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Mariel Fernández, intendenta de Moreno Foto: Prensa Mariel Fernández

Durante la jornada, la jefa comunal de Moreno y conductora del espacio político Reconquista destacó la participación de las y los presentes y señaló: “Gracias por aceptar sumarse a ser promotores y promotoras de este sueño de vivir en una provincia, en un país mejor y no lo que estamos viviendo”. En ese sentido, agregó que: “No le tenemos miedo a los desafíos. Si nos hicimos cargo de un municipio tan complicado que tiene el tamaño de una provincia, nos queremos hacer cargo de este problema y nos animamos a gestionar y a gobernar la provincia de Buenos Aires”.

Además, Fernández comentó: “Disfruto mucho ser intendenta y tener la posibilidad en las manos de transformar las cosas. La gente te vota para que gobiernes y puedas transformar las cosas”.

Sumado a eso, hizo hincapié en la propuesta política que se viene construyendo y sostuvo: “Cuando la lucha es honesta y se piensa en el bien común como decía el Papa Francisco, se pueden resolver los problemas que tenemos para que nuestro pueblo viva con dignidad y felicidad.”

Se realizó en el ND Teatro Ateneo. Foto: Prensa Mariel Fernández

“Tenemos que pensar en cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Tenemos que cuidar la salud mental, el bienestar de nuestros adultos mayores y defender el trabajo. Tenemos que pensar la seguridad con una mirada integral y un sistema educativo donde la centralidad sean los jóvenes y las infancias”, agregó.

En esa misma línea, expresó: “Por eso es importante poder tener una provincia que cuide sus recursos naturales y defienda el trabajo, por eso es importante el desarrollo industrial y que todos los recursos de la provincia puedan ser organizados en favor de que las arcas de la provincia”.

Durante el encuentro, Mariel Fernández mostró su apoyo y solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner y el encuentro reflejó el músculo político y el alcance de la red que viene tejiendo Fernández, también a cargo de la cuarta vicepresidencia del PJ nacional y de la Secretaría de Mujeres del PJ provincial. Al teatro asistieron representantes de los siguientes distritos:

Adolfo Alsina

Almirante Brown

Avellaneda

Bahía Blanca

Berazategui

Berisso

Campana

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cañuelas

Coronel Dorrego

Esteban Echeverría

Escobar

Ezeiza

Florencio Varela

General Alvarado

General Las Heras

General Pueyrredón

General Rodríguez

Hurlingham

Ituzaingó

José C. Paz

La Costa

La Matanza

La Plata

Lanús

Lomas de Zamora

Luján

Malvinas Argentinas

Marcos Paz

Mercedes

Merlo

Morón

Moreno

Necochea

9 de Julio

Olavarría

Pergamino

Pilar

Pinamar

Presidente Perón

Quilmes

Roque Pérez

San Fernando

San Isidro

San Martín

San Miguel

San Vicente

Tandil

Tigre

Trenque Lauquen

Tres Arroyos

Tres de Febrero

Vicente López

Zárate

Se realizó en el ND Teatro Ateneo. Foto: Prensa Mariel Fernández

De esta manera, se consolidó una convocatoria con representación de casi toda la provincia de Buenos Aires. El cierre del acto estuvo marcado por el compromiso de los voluntarios para salir a caminar barrio por barrio cada uno de sus distritos, un armado con mística y despliegue territorial.