"Paul McCartney está muerto" y otras teorías conspirativas sobre The Beatles

Teorías conspirativas alrededor de The Beatles.

La música de The Beatles sigue vigente con el paso de las décadas, así como también algunas teorías conspirativas alrededor de la banda y sus integrantes. Desde el rumor iniciado en 1969 acerca de la muerte de Paul McCartney, y su posterior reemplazo por un doble, hasta la idea de que, en realidad, el grupo británico nunca existió, hay particularidades que van más allá de las canciones que merecen ser repasadas.

The Beatles. Foto: Reuters.

Paul McCartney está muerto

La principal versión descabellada se puede hallar es aquella que menciona que el bajista y cantante de la banda murió de manera trágica en 1966. Un llamado a una radio de Michigan durante una madrugada octubre de 1969 afirmaba que el artista había fallecido. "Paul McCartney está muerto“, dijo primero un hombre, y le propuso al conductor: “Poné Revolution 9 (del White Album) al revés y en la parte que John repite number nine, vas a ver que dice con claridad Turn me on, dead man (Enciéndeme, hombre muerto)“.

Sin embargo, el mito tomó forma algunos días después cuando un estudiante decidió tomar esa información y escribió un artículo satírico en un diario universitario de Michigan sobre lo que ocurrió, aunque con llamativos detalles. El punto que no tuvo en cuenta el autor es que la historia sería tomada como verdadera y comenzaría un rumor que todavía puede oírse.

Según su relato, el bajista salió enojado del estudio de grabación, tomó su auto y pocos minutos después tuvo un accidente de tránsito del que no sobrevivió. Sin embargo, The Beatles decidieron seguir su camino y, en esta versión de la historia, tomaron una decisión más que llamativa.

Paul McCartney. Foto: NA.

Una teoría asegura que Paul McCartney está muerto. Foto: NA.

Tras la muerte de McCartney, los otros integrantes optaron por realizar una competencia de dobles del músico. El certamen tuvo un ganador: William Campbell, también conocido como Billy Shears, quien habría tomado su lugar hasta los días que corren.

Más allá de las desmentidas de los protagonistas, las teorías alrededor del caso siguieron creciendo. Un ejemplo claro apareció alrededor de la tapa del disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, entre otros tantos “guiños” o detalles que encontraron las personas que buscaban creer en que Paul McCartney había muerto en 1966. Sobre el diseño de la imagen que ilustró el álbum publicado en 1967, se hallaron puntos que conectan con la idea de su fallecimiento: debajo de ellos parece haber un entierro y las flores forman un bajo para zurdos, algo que coincide con las características del músico británico. Además, el grueso de celebridades que aparecen en la imagen estaban muertas y el humorista Issy Bonn tenía la mano extendida sobre su cabeza, algo que en la cultura hindú representa la muerte.

Paul McCartney. Foto: NA.

“Helter Skelter” y su relación con la Familia Manson

Más allá de alguna teoría descabellada, la tragedia también se conectó con la banda. Las canciones de grupo fueron vinculadas con los asesinatos de la Familia Manson a finales de los 60s. El vínculo aparece en algunas canciones del White Album, producto de que uno de los brutales ataques tuvo una firma llamativa: “Healter Skelter” (sic).

La canción, que representa una de las caras más crudas a nivel sonoro de la banda, era considerada por Charles Manson como un mensaje dirigido a su persona, que advertía sobre una inminente guerra racial. En uno de sus crímenes, apenas una noche después de terminar con la vida de la actriz Sharon Tate y otras cuatro personas, los seguidores de Manson escribieron con sangre “Healter Skelter” en el lugar. Claro que los medios comenzaron a trazar líneas entre este clan y la banda, algo que llegó a oídos de los músicos.

En el libro The Beatles Anthology, McCartney explicó: “Manson interpretó que Helter Skelter tenía algún vínculo con los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y eso lo llevó a salir y matar a todos. Fue tenebroso, porque uno no escribe canciones para esos usos”. John Lennon fue más tajante y se limitó a decir que la lectura de Manson de las canciones “no tiene nada que ver” con él.

Durante el juicio a los integrantes de la Familia Manson, algunos acusados afirmaron que Charles les hacía escuchar las canciones de The Beatles. Incluso en una de las jornadas del proceso legal, los jueces a cargo escucharon temas del White Album en busca de señales o pistas, algo que no dio resultados.

Charles Manson (Reuters)

Chapman, ¿fanático o enviado de la CIA?

Mark Chapman asesinó de cuatro disparos a John Lennon el 8 de diciembre de 1980 en la puerta del Hotel Dakota. Según sus declaraciones posteriores, una voz en su interior le gritaba que lo hiciera y ciertas actitudes tras el crimen del popular cantante levantaron sospechas que llevaron a algunas personas a coquetear con la idea de que en realidad el asesino fue enviado.

La teoría conspirativa señala que Chapman no fue un fanático que perdió el juicio y mató a su ídolo, sino que era un asesino por encargo que contrató la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Su entrega sin ningún tipo de resistencia y sus posteriores declaraciones podrían ser solo para desviar la atención del verdadero motivo de la muerte: el activismo del artista en contra de las autoridades del gobierno estadounidense.

Los últimos años de Lennon los dedicó para dejar críticas sociales y expresar su rechazo a las guerras y a los presos políticos. La acción más recordada es la protesta en la cama en plena guerra de Vietnam con Yoko Ono que se hizo en 1969 en dos etapas: del 25 al 31 de marzo en Ámsterdam y del 26 de mayo al 2 de junio en Montreal. Este activismo podía molestar al presidente Richard Nixon, algo que alimenta la idea de que Chapman fue contratado para eliminar al líder de The Beatles.

John Lennon, asesinato, Mark David Chapman

The Beatles, ¿existieron?

Una de las teorías, quizás la más descabellada, apunta que en realidad la banda jamás existió. Esta idea apuntaba que George Harrison, Paul McCartney, John Lennon y Ringo Starr eran actores que eran cambiados constantemente, con el objetivo de mantener la fama y dinero que la música generaba.

Años atrás, se creó un sitio llamado “Beatles Never Existed (TBNE)” que duró poco tiempo en línea producto del revuelo que se armó. Algunas “pruebas” eran fotos que mostraban la distancia de los ojos de Lennon y hasta un cambio de altura de McCartney en el lapso de un año.

Además, señalaban que el éxito se produjo por una enorme estrategia de marketing que catapultó al grupo. Otra vez, como en otros casos, se aseguraba que las canciones de The Beatles contienen mensajes satánicos detrás de su música y las letras, alguno que jamás pudo comprobarse.