Un festival bien argentino: vuelve la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente con entrada gratis

Tapalqué será escenario de una nueva edición de la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente, el próximo 1 y 2 de agosto, con entrada libre y gratuita en la Plaza Principal.
La celebración, organizada por Expo Arte & Sabores junto con la Municipalidad de Tapalqué, comenzará ambos días desde las 12:00 y ofrecerá una propuesta para toda la familia con gastronomía típica, espectáculos en vivo, feria de artesanos y actividades culturales. El evento busca revalorizar las tradiciones argentinas y promover la producción local en uno de los destinos emergentes del interior bonaerense.
Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer los puestos de pastelitos artesanales, participar del concurso que premiará las mejores preparaciones y disfrutar de una taza de chocolate caliente en un entorno que celebra las tradiciones argentinas. Además, habrá espectáculos musicales y culturales en vivo, junto con una feria de artesanos y emprendedores que ofrecerán productos regionales.
Cómo llegar a Tapalqué en auto desde CABA
Desde la Ciudad de Buenos Aires a Tapalqué, el recorrido hasta llegar a Tapalqué es de aproximadamente 270-280 km y dura entre 3 y 4 horas, según el tránsito.
Ruta recomendada:
- Tomá la Autopista Riccheri.
- Continuá hasta Cañuelas.
- Seguí por la Ruta Nacional 205 pasando por Lobos, Roque Pérez y Saladillo.
- En la rotonda de Saladillo, doblá hacia la Ruta Provincial 51.
- Continuá unos 30 km hasta llegar a Tapalqué.
Qué hacer en Tapalqué durante las vacaciones de invierno
Más allá de la fiesta, Tapalqué ofrece distintas alternativas para quienes buscan una escapada de descanso a unos 270 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los principales atractivos es el Complejo Termal Tapalqué, que cuenta con piscinas de aguas termales, spa y espacios de relax ideales para disfrutar del invierno. A eso se suma el Balneario Municipal, ubicado sobre las márgenes del arroyo Tapalqué, con amplios espacios verdes, senderos para caminar o andar en bicicleta y sectores recreativos.
La ciudad también invita a recorrer sus plazas, circuitos patrimoniales, propuestas gastronómicas y alojamientos para todos los presupuestos, convirtiéndose en una opción ideal para combinar naturaleza, bienestar y cultura durante el receso invernal.
Con una agenda que reúne sabores tradicionales, espectáculos y actividades para todas las edades, la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente se consolida como uno de los eventos más atractivos de las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires y una excelente oportunidad para descubrir los encantos de Tapalqué.