SUAF ANSES agosto 2026: calendario completo de cobro por DNI y nuevos montos con aumento

ANSES; jubilados; pensionados. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el calendario de pagos de la Asignación por Hijo del SUAF correspondiente a agosto de 2026. El beneficio se acreditará de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular, tal como ocurre todos los meses con las asignaciones familiares.

La novedad más importante para las familias que cobran esta prestación es que en agosto se aplicará una suba del 1,89%, porcentaje determinado por el mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Decreto 274/2024 estableció el esquema de actualización mensual vinculado a la inflación, mientras que el INDEC informó que el IPC de junio de 2026 fue del 1,9%.

Aunque el dato difundido públicamente por el INDEC fue de 1,9%, ANSES utiliza el indicador con dos decimales para calcular los haberes y asignaciones. Por ese motivo, el aumento aplicado en agosto será del 1,89%, impactando en los valores de las asignaciones familiares del SUAF y en los topes de ingresos vigentes.

Calendario SUAF agosto 2026: fechas de cobro por terminación de DNI

El pago de la Asignación por Hijo del SUAF en agosto de 2026 comenzará el lunes 10 de agosto y finalizará el lunes 24 de agosto, según el último número del DNI del titular. ANSES ordena los depósitos de esta manera para distribuir las acreditaciones en distintas jornadas bancarias.

El cronograma completo queda de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto de 2026.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

En este calendario se observa una pausa entre el viernes 14 y el martes 18 de agosto, debido a que el lunes 17 corresponde al feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, lo que modifica la continuidad habitual de los pagos.

Cuánto cobra SUAF en agosto 2026 con el aumento confirmado

Con la actualización del 1,89%, los montos de la Asignación por Hijo del SUAF se ajustan de acuerdo con el rango de ingresos del grupo familiar. En agosto de 2026, los valores informados para la prestación por hijo quedan distribuidos en cuatro escalas.

Los nuevos importes son:

Rango 1: $75.433.

Rango 2: $50.884.

Rango 3: $30.777.

Rango 4: $15.881.

Estos montos corresponden a la asignación familiar por hijo dentro del sistema SUAF. El valor final que percibe cada familia depende del nivel de ingresos declarado y de la situación laboral o previsional del titular.

Asignación por hijo con discapacidad: nuevos valores de agosto

ANSES también actualizará en agosto de 2026 los importes correspondientes a la Asignación por Hijo con Discapacidad dentro del SUAF. En este caso, los montos son superiores a los de la asignación general y también se ordenan por rango de ingresos.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

Los valores quedan de la siguiente forma:

Rango 1: $245.597.

Rango 2: $173.745.

Rango 3: $109.656.

Esta prestación está destinada a titulares que tienen hijos con discapacidad y cumplen con los requisitos establecidos por el organismo previsional. Como ocurre con el resto de las asignaciones familiares, la liquidación puede consultarse desde la plataforma oficial de Mi ANSES.

SUAF para trabajadores rurales temporarios: cuánto cobran en agosto

Un caso especial dentro del sistema corresponde a los trabajadores rurales temporarios. Para este grupo, el monto de la asignación por hijo del SUAF se equipara al valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En agosto de 2026, ese importe será de $150.848.

Este dato es clave porque no todos los titulares del SUAF cobran el mismo valor. La categoría laboral, los ingresos familiares y las condiciones particulares de cada beneficiario pueden modificar el monto mensual acreditado.

Topes de ingresos para cobrar SUAF en agosto 2026

Además de actualizar los montos, ANSES también ajustará los topes de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al cobro de las asignaciones familiares. Para agosto de 2026, el límite de ingreso individual será de $3.092.203, mientras que el tope del grupo familiar será de $6.184.406.

Esto significa que, si un integrante del grupo familiar supera el límite individual permitido, el beneficio puede dejar de corresponder. Por eso, es importante que los titulares mantengan actualizados sus datos personales, familiares y laborales en la base de ANSES.

Cómo consultar la liquidación del SUAF en Mi ANSES

Las liquidaciones correspondientes a agosto de 2026 estarán disponibles desde el lunes 10 de agosto en Mi ANSES. Para ingresar, cada titular debe utilizar su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Desde esa plataforma se puede revisar el detalle del pago, verificar el concepto liquidado, controlar el monto asignado y confirmar la fecha de acreditación. Esta consulta es recomendable especialmente cuando hay cambios de ingresos, modificaciones en el grupo familiar o dudas sobre el rango aplicado.

Qué tener en cuenta antes del cobro de agosto

El calendario de agosto llega con una actualización moderada, pero importante para quienes dependen de las asignaciones familiares como complemento de sus ingresos. La suba del 1,89% responde al esquema de movilidad mensual y se suma al reordenamiento de montos y topes que ANSES aplica cada mes.

Para evitar demoras o errores en la liquidación, se recomienda revisar los datos cargados en Mi ANSES, controlar la cuenta bancaria registrada y verificar que la información del grupo familiar esté actualizada. Con el inicio de pagos previsto para el 10 de agosto de 2026, los titulares del SUAF ya pueden organizar sus gastos según la fecha que corresponda por terminación de DNI.