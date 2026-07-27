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Ataque con arma blanca en París: 3 mujeres fueron heridas y hay un sospechoso detenido

Dos de las víctimas se encuentran graves tras ser alcanzadas una en la espalda y la otra en el abdomen. El ministro del Interior francés confirmó la detención del atacante.

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La policía francesa detiene a un hombre tras un ataque con cuchillo a tres mujeres en París
La policía francesa detiene a un hombre tras un ataque con cuchillo a tres mujeres en París Foto: REUTERS
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Tres mujeres fueron apuñaladas este lunes en París por un individuo detenido rápidamente después por un policía fuera de servicio y que está siendo objeto de investigación para determinar el móvil de la agresión.

El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, explicó en conferencia de prensa que no corre peligro la vida de ninguna de estas tres mujeres, de 19, 24 y 36 años, aunque dos de ellas están en situación de “urgencia absoluta”.

Núñez, que comparecía al término del Consejo de Ministros, precisó que el arresto del sospechoso se produjo hacia las 11.30 hora local (9.30 GMT) en torno a la Puerta de Clichy, en el distrito XVII, al noreste de la ciudad.

Tres mujeres apuñaladas en París por un individuo detenido por la policía. Foto: EFE

Quién es el atacante detenido

El ataque se produjo con dos cuchillos de cocina y las dos mujeres que se encuentran más graves fueron alcanzadas una en la espalda y la otra en el abdomen.

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La policía francesa detiene a un hombre tras un ataque con cuchillo a tres mujeres en París Foto: REUTERS

El ministro, que rindió homenaje al agente que consiguió reducir al presunto autor de los hechos, dijo que el individuo dio una identidad que se está verificando, ya que no llevaba documentos encima. También pidió prudencia a la hora de avanzar las posibles motivaciones de su acción y avanzó que sus primeras explicaciones eran “incoherentes”.

Núñez insistió en que serán las autoridades judiciales las que determinarán el móvil del suceso.

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