Javier Milei vuelve a la Rural en medio de expectativas por posibles anuncios para el campo. Foto: NA (Juan Vargas)

El presidente Javier Milei encabezará este domingo la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, en una jornada de alto voltaje político y económico para el sector agropecuario. El acto coincidirá con la celebración de los 160 años de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y estará marcado por la expectativa de productores, empresarios y dirigentes rurales ante la posibilidad de que el mandatario anuncie medidas vinculadas a una reducción gradual de las retenciones y nuevos incentivos para la actividad.

Palermo, escenario de un nuevo gesto político hacia el campo

La presencia de Milei en la Rural llega en un momento de fuerte sintonía entre el Gobierno nacional y buena parte del sector agropecuario. El mandatario será una de las figuras centrales de una jornada que incluirá la interpretación del Himno Nacional, la proyección de un video institucional por el 160° aniversario de la SRA y los discursos del titular de la entidad, Nicolás Pino, y del propio jefe de Estado.

Tras las alocuciones se desarrollará el tradicional desfile de los grandes campeones y de la maquinaria agrícola, uno de los momentos más emblemáticos de la exposición.

La presencia de Milei llega en un momento de fuerte sintonía entre el Gobierno y parte del sector agropecuario. Foto: NA (Juan Vargas)

La comitiva oficial estará integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; ministros nacionales; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), entre otros funcionarios.

Las retenciones, el principal foco de expectativa

Aunque desde la Casa Rosada mantienen bajo reserva el contenido del discurso presidencial, gran parte de las expectativas del sector están concentradas en posibles anuncios vinculados a los derechos de exportación.

Entre los productores y dirigentes rurales circulan versiones sobre una eventual reducción gradual de las retenciones, especialmente en el caso de la carne vacuna. Algunas fuentes del sector esperan definiciones sobre un esquema que podría comenzar a implementarse a partir de 2027.

Además, el campo aguarda señales sobre futuras iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la competitividad de la agroindustria, uno de los sectores considerados estratégicos por el Gobierno para la generación de divisas y el crecimiento de las exportaciones.

El campo aguarda señales sobre futuras iniciativas legislativas para fortalecer la competitividad de la agroindustria. Foto: NA (Juan Vargas)

Una cosecha récord fortalece el escenario para los anuncios

La visita presidencial se desarrolla en un contexto particularmente favorable para la producción agropecuaria. La campaña agrícola 2025/26 cerró con una cosecha estimada en 163 millones de toneladas de granos, el mayor volumen registrado hasta el momento en el país.

En los días previos al acto, el equipo económico trabajó en la recopilación de datos sobre producción, exportaciones e indicadores de la agroindustria para la elaboración del mensaje presidencial, una práctica habitual en las intervenciones de Milei ante representantes del campo.

Mientras tanto, productores, expositores y dirigentes que recorren la muestra mantienen una mezcla de expectativa y cautela. Las especulaciones sobre el alcance de los anuncios crecieron en las últimas jornadas, aunque la mayoría de los referentes del sector prefieren esperar definiciones concretas antes de realizar evaluaciones.

Rip, el toro estrella y una inauguración fuera de lo habitual

No obstante, la edición 2026 de la Exposición Rural también dejó una de sus imágenes más destacadas con la elección de Rip, un toro Angus inspirado en el personaje de la serie Yellowstone, como Gran Campeón Macho de Palermo.

La edición 2026 de la Exposición Rural dejó una de sus imágenes más destacadas con la elección de Rip. Foto: NA (Marcelo Capece)

Por otra parte, la inauguración oficial tendrá una particularidad: se realizará un domingo y no un sábado, como ocurre tradicionalmente. El cambio respondió a un pedido del Gobierno nacional para compatibilizar la actividad con la agenda presidencial. La modificación no es inédita. Dos años atrás ya se había adoptado una decisión similar debido a compromisos internacionales de Milei.

Con una cosecha récord, una relación fluida entre el Ejecutivo y las entidades rurales y la expectativa por eventuales definiciones sobre retenciones, la presentación del presidente en Palermo se proyecta como uno de los eventos políticos y económicos más relevantes para el agro argentino durante este año.