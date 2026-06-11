Qué pasó con el proyecto de Zona Fría en el Senado: por qué se trabó y cuál es la estrategia del Gobierno con Patricia Bullrich

Uno de los proyectos que trata la Cámara Alta sesiona es el de propiedad privada, que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos “exprés” de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas Foto: Noticias Argentinas

El proyecto de Zonas Frías, que logró una ajustada media sanción en Diputados, se trabó en en el Senado por un reclamo de los senadores “dialoguistas”, que reclaman que se declaren áreas “polares”. Esto hará que el proyecta sufra modificaciones y un regreso, en segunda revisión, a la Cámara Baja y suma un nuevo dolor de cabeza para Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza, que no logra destrabar las leyes buscadas por el Gobierno.

Uno de los proyectos que trata la Cámara Alta sesiona es el de propiedad privada, que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos “exprés” de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas Foto: Noticias Argentinas

La dificultad con dicho proyecto se suma al revés por los pliegos judiciales, que incluyó un eterno cruce de llamados con legisladores en medio de la sesión. La estrategia del Gobierno con Patricia Bullrich será de suma importancia, dado que la exministra de Seguridad es la representante legislativa del oficialismo en el Senado. La intención será ordenar la agenda y seguir construyendo negociaciones con aliados pese al cortocircuito implícito que se generó entre ella y la Casa Rosada durante las últimas semanas.

Cómo obtuvo media sanción el proyecto de Zonas Frías en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó con media sanción el proyecto de ley del Gobierno que busca reducir el alcance geográfico del régimen de zona fría, y de esa manera recortar el sistema de subsidios al consumo de gas. Tras más de 11 horas de sesión, la iniciativa recogió 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y fue girada al Senado donde el Gobierno espera su sanción definitiva.

El Gobierno aprobó un recorte de subsidios al gas por Zonas Frías Foto: NA

Para anotarse este triunfo legislativo, el oficialismo contó con el apoyo de los diputados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, y Producción y Trabajo.

Solamente se desprendió del esquema de habituales aliados los tres diputados de Elijo Catamarca (que responden al gobernador Raúl Jalil), quienes se abstuvieron. Además votó a favor Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), quien en la previa se había pronunciado en contra del nuevo régimen reducido de zona fría.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Karina Maureira (La Neuquinidad) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz) acataron las órdenes de sus respectivos gobernadores y se plegaron al oficialismo.

Unión por la Patria votó en contra al igual que el Frente de Izquierda, y se sumaron a su rechazo nueve diputados de Provincias Unidas (incluidos los cordobeses y santafesinos, provincias perjudicadas por el recorte del subsidio).

También rechazaron el proyecto el puntano Jorge Fernández (Primero San Luis), la cordobesa Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y la sorpresa la dio el puntano Claudio Álvarez, el único de Innovación Federal que se diferenció de la postura de su bloque.

El interbloque Unidas se dividió: cuatro diputados de Provincias Unidas votaron a favor, al igual que Nicolás Massot (Encuentro Federal).

Por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro se abstuvo y Mónica Frade no quiso votar para no fijar postura. La misma decisión tomó Miguel Pichetto (Encuentro Federal).