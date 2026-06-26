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Nardini acompañó a más de 4.500 estudiantes en la Promesa de Lealtad a la Bandera

El intendente acompañó a los alumnos de más de 60 escuelas primarias en un acto multitudinario en las inmediaciones del Palacio Municipal.

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Nardini en la jura de la bandera en Malvinas Argentinas
Nardini en la jura de la bandera en Malvinas Argentinas Foto: prensa
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Malvinas Argentinas celebró la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera con más de 4.600 estudiantes de cuarto año de más de 60 escuelas primarias de gestión pública y privada. El acto se realizó en un escenario montado especialmente en las inmediaciones del Palacio Municipal, bajo un sol radiante que recordó al sol de mayo y con los colores celeste y blanco como protagonistas. Allí, el intendente Leo Nardini recibió a miles de niños, docentes y familias que conforman la comunidad educativa de Malvinas Argentinas.

También participaron la secretaria general Noe Correa, la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional Lic. María Luján Salgado, el director provincial de Consejos Escolares y Coordinación Institucional Lic. Alejandro Perrone, el secretario de Educación y Deporte Daniel Morard, junto a otras autoridades municipales.

La ceremonia, que se realiza cada año en conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano y en honor al máximo símbolo patrio, es el primer paso en el compromiso cívico de los estudiantes de defender, respetar y amar la bandera argentina, asumiendo los valores de libertad, solidaridad e igualdad.

Nardini en la jura de la bandera en Malvinas Argentinas Foto: prensa

En este marco, Nardini dirigió un mensaje a los chicos y chicas de cuarto grado: “Hoy ustedes, y todos nosotros, nos comprometemos como ciudadanos a tener valores irrenunciables: la solidaridad, la libertad y la igualdad, a cuidar nuestro lugar, nuestra casa común. Y desde Malvinas Argentinas vamos a seguir sembrando ese compromiso colectivo, porque nuestra bandera, la celeste y blanca, nos une”.

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Nardini en la jura de la bandera en Malvinas Argentinas Foto: prensa

La jornada contó además con la presencia de la Banda de Música Militar “De Guardias Nacionales” de la Dirección de Educación Operacional, bajo la dirección del Capitán Luisandro Schmidt, que interpretó el Himno Nacional Argentino que acompañaron los miles de presentes en un clima de emoción y respeto.

Finalmente, el intendente destacó: “Es un momento único para nosotros, desde el municipio de Malvinas Argentinas, poder compartir con los niños, con la familia, y con la comunidad educativa, haciendo la promesa a la bandera. Esa promesa de lealtad nos permite sembrar valores positivos para construir una sociedad mejor.”

Leonardo Nardini
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