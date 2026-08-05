Marcha atrás: el Gobierno retiró el polémico capítulo de extranjerización de tierras antes de la sesión en el Senado

Sesión en la Cámara de Senadores Foto: Noticias Argentinas

En un giro político de último momento dentro del Congreso, el capítulo de extranjerización de tierras perteneciente a la Ley de Inviolabilidad Privada quedó sin efecto antes de llegar a la Cámara de Senadores. Tras una seguidilla de reuniones en el Palacio Legislativo y ante la falta de los votos necesarios para su aprobación, la jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, acordó con los sectores dialoguistas retirar de la propuesta el capítulo dedicado a la desregulación y flexibilización en la compra de suelo rural a capitales extranjeros.

La decisión se precipitó durante la tarde de este miércoles 5 de agosto luego de que el conteo de bancas confirmara un escenario adverso para el Gobierno nacional. El rechazo de mandatarios provinciales aliados, sumado al malestar expuesto por legisladores provinciales respecto a la extranjerización del territorio, terminó por inclinar la balanza hacia la negativa y forzó la marcha atrás del oficialismo sobre uno de los ejes centrales del proyecto de ley sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Patricia Bullrich anunció los cambios en el proyecto de la Ley de Tierras. Foto: NA

El punto de inflexión que terminó con el adiós definitivo del capítulo de extranjerización de tierras se dio durante las primeras horas del día, cuando llegaron al Congreso pronunciamientos de gobernadores de provincias aliadas manifestándose en contra de habilitar la venta irrestricta de tierras. Frente a la pérdida inminente de apoyos clave para la votación, los bloques opositores y dialoguistas presionaron para remover el articulado o enviar nuevamente el texto a comisión.

Ante este panorama de resistencia, las reuniones encabezadas por Bullrich derivaron en la decisión de sacrificar el capítulo de la Ley de Tierras para preservar el debate sobre los puntos restantes de la iniciativa. Cabe recordar que la convocatoria emitida por la Secretaría Parlamentaria fijó la reanudación del cuarto intermedio -votado originalmente el pasado 16 de julio- para este jueves 6 de agosto a las 14.

Bloque de LLA en el Senado. Foto: X @PatoBullrich

Qué pasará con el resto del proyecto de Inviolabilidad de Propiedad Privada

Pese a la remoción del capítulo, el temario de la ley promovida por el gobierno de Javier Milei mantiene otros puntos de fuerte impacto técnico e institucional. Entre las reformas que continúan en carrera, se ubican:

El endurecimiento de penas para la ocupación y expropiación

Mecanismos de agilización para desalojos judiciales

Modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego vinculadas al uso y comercialización de terrenos afectados por incendios

Una modernización integral del Registro de la Propiedad Inmueble

La marcha atrás con el capítuilo de extranjerización de tierras se dio en un contexto marcado por ua creciente convocatoria de organizaciones civiles, ambientales, sectores populares y artistas a las afueras del Congreso para repudiar el proyecto.