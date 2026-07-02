Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Jesús Rodríguez, economista: “La democracia como proyecto de futuro”

El economista y político argentino, perteneciente a la Unión Cívica Radical, estuvo de invitado al ciclo de Luis Novaresio.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Jesús Rodríguez, economista
Jesús Rodríguez, economista Foto: redes
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Jesús Rodríguez, economista y político argentino, perteneciente a la Unión Cívica Radical, estuvo de invitado al ciclo de Luis Novaresio. A continuación lo que compartió en su web personal sobre el encuentro:

“Estuve en el programa de entrevistas de Luis Novaresio en A24. Conversamos durante casi una hora sobre el radicalismo, la democracia, la Constitución, las lecciones que dejaron estos cuarenta años de vida democrática y también sobre algunas experiencias personales.

Quisiera compartir aquí algunas de las ideas centrales de esa conversación.

Hablamos sobre el presente y el futuro del radicalismo.

Contenido Recomendado

Presentación de la “La huella democrática”, el nuevo libro de Jesús Rodríguez y Alejandro Garvie sobre la política y la economía entre 1983 y 1989

Presentación de la “La huella democrática”, el nuevo libro de Jesús Rodríguez y Alejandro Garvie sobre la política y la economía entre 1983 y 1989

“La huella democrática”, el nuevo libro de Jesús Rodríguez y Alejandro Garvie sobre la política y la economía entre 1983 y 1989

“La huella democrática”, el nuevo libro de Jesús Rodríguez y Alejandro Garvie sobre la política y la economía entre 1983 y 1989

Estoy convencido de que el radicalismo tiene futuro porque expresa valores que siguen teniendo demanda social. Creemos en la libertad, pero también en la igualdad. Creemos que la conducta personal de los gobernantes importa. Creemos que la Argentina necesita instituciones sólidas, previsibilidad, reglas estables y una visión estratégica.

También hablamos de la crisis del sistema de partidos, una crisis que, a mi juicio, ayuda a explicar buena parte de los problemas que atraviesa la Argentina.

Un régimen político capaz de producir resultados sostenibles necesita tres pilares: democracia, liberalismo y república. Pero también necesita partidos políticos fuertes, capaces de construir acuerdos duraderos.

Jesús Rodríguez, economista Foto: redes

Cuando uno observa América Latina encuentra ejemplos que vale la pena estudiar. Uruguay, Chile y Costa Rica consolidaron sistemas políticos estables, partidos fuertes, una cultura del acuerdo y un profundo respeto por las instituciones.

Los resultados están a la vista. Redujeron significativamente la pobreza, crecieron durante largos períodos, enfrentaron mejor la pandemia y presentan menores niveles de corrupción.

Por eso insisto en que la calidad del sistema político no es una cuestión abstracta ni un debate reservado a especialistas. Tiene consecuencias concretas sobre la economía, el desarrollo y las oportunidades de progreso de una sociedad."

Jesús Rodríguez
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Histórico avance de la Fuerza Aérea Argentina:pilotos nacionales ya vuelan solos los F-16

    Histórico avance de la Fuerza Aérea Argentina: pilotos nacionales ya vuelan solos los F-16

  2. Causa Vialidad:la Corte Suprema dejó firme el decomiso de bienes contra Cristina Kirchner por $685 mil millones

    Causa Vialidad: la Corte Suprema dejó firme el decomiso de bienes contra Cristina Kirchner por $685 mil millones

  3. Tras dejar la jefatura de Gabinete, Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

    Tras dejar la jefatura de Gabinete, Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

  4. Tras los cambios en el Gabinete, las tres reformas que el oficialismo buscará aprobar en el Congreso

    Tras los cambios en el Gabinete, las tres reformas que el oficialismo buscará aprobar en el Congreso
Lo último
También podría interesarte
Política

Jesús Rodríguez, economista:“La democracia como proyecto de futuro”

Jesús Rodríguez, economista: “La democracia como proyecto de futuro”

Causa Vialidad:la Corte Suprema dejó firme el decomiso de bienes contra Cristina Kirchner por $685 mil millones

Tras los cambios en el Gabinete, las tres reformas que el oficialismo buscará aprobar en el Congreso

Presupuesto 2027:qué adelantó el Gobierno sobre la inflación, el empleo y los impuestos para el año electoral

Economía

ANSES adelanta pagos antes del feriado:quiénes cobran jubilaciones y pensiones el 8 de julio

ANSES adelanta pagos antes del feriado: quiénes cobran jubilaciones y pensiones el 8 de julio

Por una nueva suba de bonos, el riesgo país volvió a caer y alcanzó su nivel más bajo en 8 años

Cierra El Álamo:el histórico bar de Palermo anunció que baja sus persianas definitivamente tras casi 14 años y ya tiene fecha de despedida

Una histórica empresa de bebidas argentina entró en concurso preventivo y busca evitar la quiebra

Internacionales

Rusia acelera su avance en Ucrania y logra su mayor conquista territorial en meses

Rusia acelera su avance en Ucrania y logra su mayor conquista territorial en meses

Tragedia en Tailandia:un niño de 11 años atropelló con una camioneta a un grupo de monjes budistas y mató a nueve

Megaproyecto histórico:construyen el puente sobre el mar más largo de América Latina, que estará listo para 2031

Reino Unido ratificó la compra de 12 cazas F-35A con capacidad nuclear y reforzará la estrategia de la OTAN