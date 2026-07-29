El vicepresidente de Brasil calificó de “lamentables” los dichos de Milei contra Lula y dijo que “perjudica a la Argentina”

Geraldo Alckmin Foto: REUTERS

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, calificó este martes de “lamentables” los insultos que el mandatario argentino, Javier Milei, lanzó contra su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva en San Pablo y consideró que esa actitud “absolutamente grosera” perjudica a la propia Argentina.

“Mire, es lamentable, ¿no?, que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país”, dijo Alckmin a los periodistas tras participar en un evento con empresarios brasileños y surcoreanos.

El vicepresidente subrayó que “un presidente no debe involucrarse en las elecciones de otro país”, ni “meterse en sus asuntos internos”, y menos hacerlo “de una manera grosera, absolutamente grosera”.

El vicepresidente de Brasil apuntó contra Javier Milei por sus dichos contra Lula da Silva. Video: EFE

“Y, además, Brasil es el mayor comprador de Argentina. El mayor socio comercial de Argentina es Brasil”, recalcó quien también fue ministro de Industria y Comercio hasta abril pasado, cuando dejó la cartera para disputar la reelección como vicepresidente de Lula en los comicios de octubre.

En tanto, Alckmin dijo también que las ofensas de Milei contrastan con el “momento óptimo” que vive el Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia finalizando su proceso de adhesión.

En esa línea, citó los acuerdos de libre comercio del Mercosur con Singapur, el grupo EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y la Unión Europea, este último después de más de 20 años de negociaciones.

Crece la tensión bilateral entre Brasil y Argentia

Brasil y Argentina atraviesan una grave crisis diplomática después de la participación de Milei en la ceremonia de proclamación de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, como candidato presidencial para las elecciones de octubre, en las que Lula buscará su cuarto mandato (no consecutivo).

En la ceremonia, el presidente argentino se refirió a Lula como “presidiario” y “ladrón”, en un discurso encendido y repleto de ofensas en el que lo acusó también de despilfarrar el dinero público de Brasil.

En este sentido, apoyó abiertamente a Flávio Bolsonaro como el único candidato capaz de “parar a la basura socialista” en las urnas.

Javier Milei apuntó contra Lula da Silva en su visita a Brasil.

Además, Milei llamó “basura calva” al juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes, instructor del juicio por el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo y quien, además, le prohibió visitar a su “amigo” en prisión domiciliaria.

Además de la condena oficial, el Gobierno de Lula actuó por la vía diplomática: llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi.

El partido de Lula da Silva denunció a Milei

Diputados del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, cuyo líder histórico y máximo referente es Lula da Silva, presentaron una denuncia contra Milei ante la justicia electoral de aquella nación con el fin de determinar si tuvo “injerencia externa indebida” en la campaña electoral de Bolsonaro.

El PT y sus aliados del Partido Verde (PV) y Partido Comunista de Brasil (PCdoB) formalizaron la denuncia ante la Fiscalía General de la República brasileña para que se abra una investigación sobre la visita de Milei a la convención del Partido Liberal, en la cual apoyó de manera oficial la candidatura de Bolsonaro a la presidencia brasileña.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

Mediante un comunicado que dio a circulación a través de su página web, el PT sostuvo que Milei “expresó explícitamente su apoyo al candidato” Flávio Bolsonaro y aprovechó la ocasión para realizar “ataques personales” en contra de su oponente y presidente actual Lula Da Silva, quien está en carrera para lograr su reelección, además de un ministro del Supremo Tribunal Federal.

Teniendo en cuenta la cobertura periodística en el evento, sumadas las repercusiones que se dieron, desde la coalición brasileña afirmaron que la presencia del libertario “no fue un episodio aislado ni un mero hecho fortuito”. En ese sentido, solicitaron “verificar si se movilizaron estructuras estatales brasileñas y/o extranjeras, directa o indirectamente, para impulsar un acto de inequívoca naturaleza político-electoral relacionado con la sucesión presidencial brasileña”.