ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026: quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

ANSES: cómo se tramita la asignación por matrimonio. Foto: ANSES

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento de la asignación por matrimonio para el mes de agosto 2026 a cobrar en un pago único. El incremento se dio a conocer a través de la actualización de la Resolución 233/2026.

En total, aquellos beneficiarios de la asignación por matrimonio recibirán $131.652 con la actualización del monto. Existen una serie de requisitos que solicita ANSES para que las personas puedan acceder a este beneficio y tiene que ver con estar inscriptos dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Por otro lado, deben tener un vínculo conyugal acreditado en la base de datos del organismo público. Asimismo, existe un tope de ingreso para acceder a la asignación:

$3.092.203 por cónyuge

$6.184.406 por familia

En tanto, en caso de personas con trabajos en relación de dependencia deben tener una antigüedad de seis años. Además, también pueden cobrar la asignación por matrimonio:

Titulares del fondo de desempleo

Titulares de la Pensión Honorífica por Veteranos de la Guerra de Malvinas

Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

$131.652 es la actualización del monto por la asignación. Foto: ANSES

Quiénes no pueden acceder a la asignación por matrimonio

Desde ANSES indican, por otro lado, que jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) no pueden acceder a la asignación por matrimonio. Además, tampoco pueden hacerlo aquellas personas que cobran sus haberes como monotributistas.

Cómo tramitar la asignación por matrimonio de ANSES

Para realizar el trámite y comenzar a cobrar la asignación por matrimonio de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) solo hay que presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de ambos interesados y partido/acta de nacimiento.

El matrimonio debe estar acreditado de manera obligatoria en ANSES, de lo contrario, el trámite será rechazado y no se podrá acceder a dicha asignación. Además, otro requisito está vinculado a que la unión matrimonional debe estar dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido la unión y es importante respetar los topes de ingreso antes mencionados.

¿Cuánto está la PUAM que brinda ANSES en agosto de 2026?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) fue creada en Argentina en el año 2016 y están destinadas a las personas que llegaron a la edad jubilatoria (es decir mayores de 65 años) pero no alcanzaron los requisitos para recibirla normalmente. La pensión representa un 80% del haber mínimo jubilatorio, cuyo monto actual es de $419.775,93.

Los jubilados de la mínima también cobran un bono de $70.000. Es decir, que la cifra final que otorga el Gobierno Nacional es de $489.775,93.

La PUAM en agosto 2026 está en un monto de $405.820,74 Foto: ANSES

En tanto, para este mes de agosto la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comunicó que la PUAM quedó fijada en $335.820,74. A esto se le debe sumar el bono extraordinario de $70.000. Es decir que aquellas personas que cobran la pensión recibirán en sus cuentas bancarias un total de $405.820,74.

Los ciudadanos que quieran cobrar la PUAM deberán tener un domicilio fijado en Argentina. Todos los meses el organismo previsional informa un calendario de pagos que se organiza teniendo en cuenta el último número de DNI.