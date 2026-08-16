Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global: el análisis de Diego Guelar

Diego Guelar, NA

La muerte de Zhu Rongji, ex primer ministro chino y una de las figuras más influyentes en la modernización económica del gigante asiático, generó repercusiones internacionales por el peso histórico de su gestión. El dirigente falleció el 12 de agosto en Beijing, a los 97 años, según informó la agencia estatal Xinhua a partir de un obituario del Partido Comunista Chino.

En ese contexto, el ex embajador argentino en China Diego Guelar recordó su rol con una definición contundente: “Murió Zhu Rongji, 1er ministro chino entre 1998 y 2003, fue clave para la transformación del régimen en una potencia capitalista competitiva”. Además, subrayó que patrocinó la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio y que propuso mayores libertades.

Quién fue Zhu Rongji y por qué fue clave para China

Zhu Rongji ocupó el cargo de primer ministro entre 1998 y 2003, durante la presidencia de Jiang Zemin, y fue considerado durante años el principal conductor de la política económica china. Infobae, en una nota de The Washington Post, lo definió como el “zar económico” de China durante una década, por su influencia en la apertura del país y en la reforma de una economía todavía fuertemente dirigida por el Estado.

Su nombre quedó asociado a una etapa decisiva: la transición de China hacia una economía más competitiva, abierta al comercio internacional y con mayor presencia del sector privado. Esa transformación incluyó reformas profundas en empresas estatales, en el sistema financiero y en la administración pública, con costos sociales significativos, como la pérdida de millones de empleos en compañías estatales.

El ingreso a la OMC, su legado más duradero

Uno de los mayores hitos de su carrera fue la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001. Ese paso fue clave para insertar al país en las cadenas globales de producción y acelerar su expansión exportadora, un proceso que consolidó a China como una potencia económica mundial en las décadas siguientes.

La incorporación a la OMC fue resultado de años de negociaciones complejas, especialmente con Estados Unidos, y Zhu enfrentó críticas internas de sectores que lo acusaban de realizar demasiadas concesiones. Sin embargo, sus reformas sentaron las bases de un período de fuerte crecimiento: distintos reportes señalan que China mantuvo tasas superiores al 8% anual entre 2000 y 2010, con un pico de 14,2% en 2007.

Zhu Rongji fue primer ministro de China entre 1998 y 2003 y una figura central de las reformas económicas del país. Foto: REUTERS

Un reformista dentro del Partido Comunista

Zhu Rongji no encajaba del todo en el molde del funcionario tradicional chino. Era conocido por su estilo directo, su tono crítico frente a la corrupción y su impaciencia con la burocracia. Según la nota publicada por Infobae, era admirado en capitales occidentales por su pragmatismo, aunque despertaba resistencias dentro de los círculos de poder chinos.

Su carrera tuvo momentos difíciles. Durante el maoísmo fue señalado como “derechista”, expulsado del Partido Comunista y enviado al campo para trabajos forzados o tareas de reeducación. Años más tarde fue rehabilitado durante la etapa de Deng Xiaoping, quien impulsó su ascenso en el aparato estatal por considerarlo un dirigente con conocimiento económico.

De Shanghái al centro del poder

Antes de llegar a la jefatura del gobierno, Zhu fue alcalde y líder del Partido en Shanghái, donde impulsó la modernización de la ciudad y promovió el desarrollo de Pudong, que pasó de ser una zona poco desarrollada a convertirse en uno de los principales centros financieros de China.

Desde ese lugar ganó reputación como administrador eficiente y luego fue convocado a Beijing. Como viceprimer ministro y presidente del banco central, tuvo un papel central en el control de la inflación, la disciplina fiscal y el ajuste del sistema bancario, medidas que ayudaron a estabilizar la economía china en los años 90.

Zhu Rongji fue primer ministro de China entre 1998 y 2003 y una figura central de las reformas económicas del país. Foto: REUTERS

La mirada de Guelar sobre su impacto

El mensaje de Diego Guelar apunta a una lectura política de largo plazo: Zhu Rongji no solo fue un técnico económico, sino uno de los dirigentes que ayudó a convertir a China en una potencia global bajo una fórmula particular, con apertura al mercado, fuerte conducción estatal y continuidad del poder del Partido Comunista.

Su muerte reabre el debate sobre el rumbo que tomó China desde fines del siglo XX. Para algunos, Zhu fue el arquitecto de la integración económica internacional del país; para otros, representó una etapa de reformas duras que impulsaron el crecimiento, pero también profundizaron desigualdades y tensiones sociales. Lo cierto es que su figura quedó ligada a uno de los momentos más decisivos de la historia reciente china: el salto de una economía cerrada y burocrática hacia un actor central del comercio mundial.