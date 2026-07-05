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Jorge Argüello analizó los más de dos siglos de relación entre Argentina y Estados Unidos: “Comparten sociedades polarizadas”

Argüello lanzó un capítulo especial en su ciclo “Efecto Mariposa” dedicado a revisar más de dos siglos de relación entre la Argentina y los Estados Unidos.

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El exdiplomático presentó un capítulo especial donde repasó la relación entre Argentina y EEUU a lo largo de la historia.
El exdiplomático presentó un capítulo especial donde repasó la relación entre Argentina y EEUU a lo largo de la historia. Foto: Captura de pantalla "Embajada Abierta"
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Jorge Argüello, exembajador de Argentina ante Estados Unidos entre 2011 y 2013 y mismo rol diplomático en Portugal entre 2013 y 2015, lanzó otro capítulo de su ciclo Efecto Mariposa publicado en el canal de YouTube “Embajada Abierta”. En esta oportunidad, estuvo dedicado a analizar los más de dos siglos de relación que mantiene el país con EEUU en el marco de los 250 años de la independencia norteamericana celebrada este 4 de julio.

En este episodio especial, Argüello dialogó con el historiador Francisco Corigliano y con la académica Anabella Busso (UNR) para analizar la evolución y actualidad de los vínculos bilaterales y los fuerzas económicas, ideológicas y geopolíticas que los han determinado hasta hoy.

En el ciclo, expuso que “limitar la estrategia a Washington o a Beijing sería limitada” y expuso todas las alineaciones políticas y económicas que atravesaron ambos países a lo largo de la historia con las ideas que fundaron Estados Unidos y cómo Argentina reivindicó distintas autonomías frente a los gobiernos norteamericanos.

Este capítulo del ciclo tuvo un orden cronológico, donde repasó información y expuso opinión sustentada en sus años como diplomático. Además, sostuvo que entre ambos países persiste una constante: la relación desigual.

“Esa relación incorpora elementos inéditos: China, la competencia estratégica, la revolución tecnológica, la fragmentación de la globalización y también una novedad política: Argentina y EEUU comparten sociedades polarizadas y gobiernos identificados con las nuevas derechas”, expresó.

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