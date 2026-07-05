Escándalo en el Mundial 2026: qué es el clembuterol, la sustancia que provocó el doping positivo de 8 jugadores de Túnez

Escándalo en la selección de Túnez.

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 suma un nuevo capítulo polémico. Luego de una floja actuación deportiva que terminó con la eliminación en la fase de grupos, la Selección de Túnez quedó envuelta en un escándalo luego de que ocho de sus jugadores dieran positivo en controles antidoping por clembuterol, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

La noticia generó preocupación tanto en la FIFA como en los clubes donde juegan los futbolistas implicados, que ya fueron notificados de la situación. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron los nombres de los jugadores involucrados y tampoco hubo un comunicado oficial por parte de la federación tunecina ni del máximo organismo del fútbol mundial.

Túnez perdió sus tres partidos. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La principal hipótesis: carne contaminada en México

De acuerdo con información publicada por el diario británico Daily Mail, la explicación más probable es que los futbolistas consumieron carne contaminada con clembuterol durante su permanencia en territorio mexicano.

El clembuterol ha sido motivo de controversias en distintas competencias internacionales debido a que, en algunos casos, puede ingresar al organismo de manera involuntaria a través del consumo de carne proveniente de animales tratados con esa sustancia.

Precisamente por ese antecedente, varias delegaciones tomaron precauciones especiales durante el Mundial. Incluso, la Federación Inglesa decidió viajar con chefs propios antes de disputar su encuentro frente a México en el Estadio Azteca para minimizar cualquier riesgo relacionado con la alimentación de sus futbolistas.

Qué es el clembuterol y por qué está prohibido

El clembuterol es un broncodilatador utilizado con fines veterinarios y, de manera ilegal en algunos países, para aumentar la masa muscular del ganado vacuno.

En el deporte figura dentro de la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje porque puede mejorar el rendimiento físico al favorecer la respiración, reducir la grasa corporal y preservar la masa muscular.

Sin embargo, la propia AMA reconoce que existen antecedentes en los que la presencia de esta sustancia fue consecuencia del consumo accidental de alimentos contaminados, especialmente carne.

Un antecedente similar con México

Uno de los casos más recordados ocurrió en la Copa Oro 2011, cuando cinco futbolistas de la selección de México dieron positivo por clembuterol.

Tras una extensa investigación, la Agencia Mundial Antidopaje concluyó que los jugadores habían ingerido carne contaminada y determinó que no existió intención de doparse, por lo que finalmente no recibieron sanciones deportivas.

Ese antecedente alimenta la expectativa de que la situación de los ocho futbolistas tunecinos pueda resolverse de manera similar, siempre que las investigaciones confirmen que la sustancia ingresó al organismo de forma involuntaria.

Un Mundial para el olvido para Túnez

La polémica llega para cerrar una Copa del Mundo muy negativa para Túnez. El seleccionado africano perdió sus tres partidos de la fase de grupos y fue uno de los equipos con peor rendimiento del torneo.

Su debut terminó con una goleada por 5-1 frente a Suecia, resultado que provocó la salida del entrenador Sabri Lamouchi. En su reemplazo asumió Hervé Renard, recordado por haber dirigido a Arabia Saudita en la histórica victoria sobre Argentina en Qatar 2022.

Túnez tuvo un rendimiento muy pobre en el Mundial 2026. Foto: @oefb1904

Sin embargo, el cambio de entrenador no modificó el panorama. Túnez volvió a caer 4-0 ante Japón y cerró su participación con una derrota por 3-1 frente a Países Bajos.

Con apenas dos goles convertidos, doce recibidos y una diferencia de gol de -10, el conjunto africano quedó eliminado sin sumar puntos y ahora deberá afrontar una investigación antidopaje que amenaza con prolongar uno de los capítulos más difíciles de su historia reciente.