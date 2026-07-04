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El mensaje de Javier Milei por el Día de la Independencia de Estados Unidos: “La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo”

El presidente utilizó sus redes sociales en el marco del Día de la Independencia norteamericana que se celebra este sábado 4 de julio.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Javier Milei en Estados Unidos. Foto: Reuters.
Javier Milei en Estados Unidos. Foto: Reuters.
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Javier Milei utilizó sus redes sociales oficiales para enviar un mensaje por el Día de la Independencia de Estados Unidos en un contexto marcado por su firme relación con el país norteamericano y el gobierno de Donald Trump. El presidente argentino sostuvo que “la prosperidad de los EEUU es la envidia de todos los pueblos oprimidos” y dijo que Argentina “fue un país fundado bajo este mismo anhelo”.

Bajo el slogan “Hacer América grande otra vez”, Javier Milei realizó un extenso posteo por el Día de la Independencia de Estados Unidos celebrado este sábado 4 de julio. “Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la propiedad”, introdujo.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

“Bajo esta premisa, ese país se convirtió rápidamente en el opuesto absoluto de los países que abrazaron las ideas contrarias: las del comunismo. La prosperidad de los EEUU es la envidia de todos los pueblos oprimidos, pero ella palidece frente a la libertad con la que cuentan sus ciudadanos y es, de hecho, una mera consecuencia de su preservación”, continuó.

“La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo. Una democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos. Por eso, quienes no están de acuerdo con este principio básico no pueden llamarse verdaderos patriotas. Dado que Argentina, como Estados Unidos, se fundó bajo ese principio, quien atente contra él no es más que un traidor a la patria”, lanzó Milei en un pasaje de su posteo.

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Por último, dijo que “estos valores son propios de ambos países y que ponerlos en el centro es la llave para hacer a toda América grande otra vez, desde Alaska a Tierra del Fuego”. Y concluyó: “Felicito a todos los estadounidenses en este 4 de julio y cuento con que sigan siendo un faro de libertad en el Norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de la libertad en el Sur”.

Javier Milei analiza viajar al Reino Unido antes de fin de año: sería el primer presidente en más de 25 años en desembarcar en Londres

Javier Milei trabaja en la posibilidad de viajar a Reino Unido antes de fin de año, en lo que sería la primera visita a Londres de un presidente argentino en más de 25 años. Se trata de un trabajo de Cancillería, que busca replicar en la capital británica el evento denominado “Argentina Week” en busca de inversiones, similar al que ya se realizó en marzo en Nueva York.

En diciembre, el propio Milei había adelantado al medio británico The Telegraph sus intenciones de viajar en abril o mayo de este año y manifestó sus expectativas de reunirse con el primer ministro Keir Starmer y con líderes opositores como el ultraderechista Nigel Farage.

Sin embargo, cuando el viaje se concrete, la reunión será con un premier diferente, ya que Starmer anunció su dimisión como líder del Partido Laborista y dejará el Gobierno cuando su partido elija a un sucesor.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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