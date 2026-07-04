Llegan al país los primeros fusiles IWI ARAD para reemplazar al histórico FN FAL

Fusiles IWI ARAD. Foto: X/@FAArgentinas

En las próximas semanas arribará al país la primera partida de fusiles IWI ARAD adquiridos para las Fuerzas Armadas Argentinas, en el marco del programa de modernización del armamento individual impulsado por el Ministerio de Defensa y coordinado por el Estado Mayor Conjunto (EMCO). El lote inicial, compuesto por aproximadamente 1.000 unidades, será distribuido entre el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina.

La incorporación de este nuevo sistema de armas marcará el inicio del reemplazo progresivo del histórico FN FAL, fusil que ha equipado a las fuerzas militares argentinas durante varias décadas y que fue protagonista en distintos conflictos y operaciones.

Primeros fusiles IWI ARAD. Foto: Freepik.

La compra fue gestionada de manera conjunta por las tres fuerzas bajo la coordinación del Estado Mayor Conjunto, siguiendo una estrategia unificada para renovar el armamento portátil. Aunque está confirmado que los primeros fusiles serán repartidos entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, todavía no trascendió cuántas unidades recibirá cada institución.

Primeras pruebas operacionales del IWI ARAD marcarán el inicio de su incorporación a las FFAA

Una vez que el cargamento llegue al país, cada fuerza realizará sus propias pruebas y evaluaciones operacionales antes de autorizar la incorporación formal del sistema al servicio. Estas verificaciones permitirán comprobar el rendimiento del fusil en distintos escenarios de empleo y validar que cumpla con los requisitos técnicos y operativos establecidos por cada institución.

El IWI ARAD, desarrollado por la empresa israelí Israel Weapon Industries (IWI), fue seleccionado luego de un extenso proceso de evaluación técnica que involucró a las tres Fuerzas Armadas. La familia incluye las variantes ARAD 7, calibre 7,62 milímetros, y ARAD 5, calibre 5,56 milímetros, ambas diseñadas bajo un concepto modular que facilita su adaptación a diferentes misiones y configuraciones.

El proceso de selección comenzó a consolidarse durante 2024 con reuniones entre representantes del Estado Mayor Conjunto y directivos del grupo SK Group, propietario de IWI. Posteriormente se realizaron encuentros técnicos con personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, seguidos por visitas de delegaciones argentinas a Israel para evaluar los fusiles y otros sistemas de armamento portátil.

Primeros fusiles IWI ARAD. Foto: Wikipedia.

Entre febrero y marzo de 2025 también se desarrollaron Evaluaciones Técnico Operacionales en distintos países, cuyos resultados fueron incorporados a la Matriz de Aptitud de Armamento presentada al Ministerio de Defensa.

La llegada de esta primera tanda representa el paso inicial de un programa de renovación que continuará en etapas. Una vez concluidas las pruebas locales, se espera avanzar con nuevas incorporaciones para reemplazar de manera gradual a los FN FAL, modernizando el equipamiento individual de las Fuerzas Armadas Argentinas con un sistema de armas más versátil, ergonómico y acorde a los estándares actuales.