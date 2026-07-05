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El lugar de la casa donde tenés que poner un frasco con romero para atraer buena suerte en julio, según el Feng Shui

Esta planta aromática se convierte en la mejor aliada para atraer la prosperidad, proteger el hogar y favorecer el equilibrio. Paso a paso, cómo hacer el ritual.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Ritual de romero
Ritual de romero Foto: Gemini IA
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El romero es una de las plantas favoritas dentro del Feng Shui, ya que por su simbolismo, atrae la prosperidad y la buena fortuna en el hogar. Además de tener un aroma inconfundible, la filosofía milenaria indica que tiene la capacidad de limpiar las energías, favorecer la armonía y atraer todo lo que siempre soñamos a nuestras vidas.

Durante julio, un mes asociado con la introspección y la renovación en pleno invierno, muchas personas recurren a pequeños rituales para equilibrar la energía de sus hogares. Uno de los más populares consiste en colocar ramas de romero fresco dentro de un frasco con agua en un lugar estratégico de la casa.

Ritual de romero Foto: Gemini IA

Según el Feng Shui, el romero es una de las plantas más potentes para hacer rituales, ya que puede potenciar las energías positivas y limpiar aquellas que no lo son tanto, o que pueden obstaculizar metas importantes para nosotros.

Dónde colocar un frasco con romero para atraer buena suerte, según el Feng Shui

De acuerdo con el Feng Shui, uno de los mejores lugares para ubicar un frasco con romero es cerca de la puerta de entrada. Este espacio representa el punto por donde ingresa la energía al hogar, por lo que colocar allí la planta ayudaría a filtrar las vibraciones negativas y permitir la entrada de energías positivas.

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Otra opción recomendada es situarlo en el sector sureste de la casa, área vinculada con la prosperidad y la abundancia dentro del mapa Bagua. En este sector, el romero simboliza crecimiento, estabilidad y oportunidades económicas.

También puede colocarse en la cocina, un ambiente asociado con la nutrición y la abundancia. Además de aportar un agradable aroma natural, la planta favorece un clima de bienestar y equilibrio familiar.

Si se busca mejorar la concentración o generar un entorno más tranquilo para estudiar o trabajar, el romero también puede ubicarse sobre un escritorio o en un espacio destinado a las actividades diarias, siempre que reciba buena luz natural indirecta.

Ritual de romero Foto: Gemini IA

Paso a paso, cómo preparar el frasco con romero

El ritual es muy sencillo: basta con colocar algunas ramas frescas de romero dentro de un frasco de vidrio transparente con agua limpia. Para mantener su energía, se recomienda cambiar el agua cada pocos días y reemplazar las ramas cuando comiencen a marchitarse.

Algunas personas también agregan unas gotas de aceite esencial de romero o una ramita de canela para potenciar el ritual, aunque esto no es un requisito dentro del Feng Shui tradicional.

Más allá de las creencias, incorporar romero fresco a la decoración también aporta un toque natural, perfuma los ambientes y permite disfrutar de una planta resistente y fácil de cuidar durante todo el año.

Feng ShuiRitualesEnergía
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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