Caída del consumo: cerraron dos sucursales de un importante supermercado en Mendoza

Supermercados Foto: TN

En medio del retroceso de la actividad económica y la caída del consumo en diferentes sectores, el supermercado Carrefour cerró dos sucursales en la provincia de Mendoza. Una de las sedes se encuentra en la calle Jorge A. al 631 y la otra en Suipacha 556, ambas en la capital mendocina. La compañía de origen francés explicó en un comunicado que el cierre de ambas sucursales se dio con motivo de un plan de reestructuración por locales cuyos resultados comerciales no estaban siendo nada positivos en el último tiempo.

La explicación del supermercado ante el cierre de dos sucursales en Mendoza

Desde Carrefour Argentina, calificaron la medida como “algo puntual” y que “responde estrictamente a la situación particular de esas tiendas”.

El supermercado también cerró sedes en Salta y Buenos Aires. Foto: iProfesional

Asimismo, indicaron que desde la empresa, el objetivo es continuar “preservando las fuentes de trabajo” y que se encuentran analizando las medidas a poner en marcha para los empleados que trabajaban en esas sucursales.

Semanas atrás, el supermercado Carrefour también cerró otras sedes que se encontraban en la provincia de Salta y en Buenos Aires, en el municipio de Temperley.

En marzo de 2023, también cerró un icónico Carrefour, ubicado en Elcano y Enrique Martínez, entre los barrios porteños de Villa Ortúzar y Colegiales. Se trata de un terreno de 5.000 metros cuadrados que, desde principios del 2026, se encuentra en subasta.

El Carrefour de Elcano y Enrique Martínez cerró en marzo de 2023. Foto: Legislatura y Comunas

El precio de referencia para el mega espacio es de 28 millones de dólares, dado que el lugar permite construir cocheras y la construcción de hasta cuatro pisos.

“Cotito”, nuevo supermercado mini en CABA

Tanto Carrefour como Día cuentan con sus supermercados mini con una estructura compacta y rectangular, pensados para agilizar los procesos de compra sin resignar variedad de stock . Ahora, Coto se suma a esta tendencia con su versión “Cotito”. Por el momento, solo hay una sede de este estilo, en este caso, ubicada en el barrio porteño de Balvanera, en las calles México y Pichincha.

La sede cuenta con gran cantidad de productos de limpieza, hogar, perfumería y diversas góndolas con comida preparada. También ofrece verduras y frutas frescas, lácteos, pollos y carnes y bebidas.

Coto parece sumarse a la tendencia de los "supermercados mini". Foto: iProfesional

En cuanto a las modalidades de pago, esta versión mini de Coto tiene cajas automáticas para que los clientes puedan hacer sus compras sin demorar demasiado tiempo. Los cobros se pueden hacer tanto con tarjeta débito, crédito y QR. Además, el local de “Cotito” tiene las mismas promociones y beneficios de la Comunidad Coto que las sucursales grandes.