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Permaneció cerrada durante 400.000 años y hoy desconcierta a los científicos: la cueva que guarda un misterio poco conocido sobre nuestros antepasados

Se trata de un yacimiento arqueológico que guarda miles de respuestas a los misterios de cómo vivían los antepasados de los neandertales en el Paleolítico Inferior.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Encuentran una misteriosa cueva en Israel que sorprende a los científicos.
Encuentran una misteriosa cueva en Israel que sorprende a los científicos. Foto: Israel Antiquities Authoritiy
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Un sorprendente hallazgo arqueológico en Israel despertó curiosidad e interés tanto en la comunidad científica internacional como en los curiosos de la historia del mundo. Se trata de una cueva prehistórica que permaneció prácticamente intacta durante entre 400.000 y 250.000 años y que podría aportar información clave sobre uno de los períodos menos conocidos de la evolución humana.

El hallazgo fue localizado en un yacimiento descubierto cerca de la localidad de Foreidis, en las inmediaciones del cruce de Zichron Yaakov, en el norte de Israel. Gracias a que el sitio permaneció protegido de alteraciones naturales y de la actividad humana durante cientos de miles de años, los especialistas lo consideran una auténtica “cápsula del tiempo”.

Las excavaciones estuvieron lideradas por los investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel y de la Universidad de Haifa, ya permitieron recuperar herramientas de piedra, restos de animales y otros vestigios que ayudan a reconstruir cómo vivían las comunidades humanas antes de la aparición de los neandertales y del Homo sapiens.

Encuentran una misteriosa cueva en Israel que sorprende a los científicos. Foto: Israel Antiquities Authoritiy

Increíble hallazgo científico: una cueva en Israel que ofrece nuevas pistas sobre la evolución humana

Los trabajos arqueológicos están encabezados por Kobi Vardi, Amit Gabay y el profesor Ron Schimmelmitz, quienes describieron el descubrimiento como uno de los más importantes de las últimas décadas para comprender una etapa de la prehistoria sobre la que existen muy pocas evidencias bien conservadas.

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La cueva pertenece a la denominada cultura achelense-yabrudiense, una tradición tecnológica desarrollada en el Levante durante el Paleolítico Inferior tardío. Su extraordinario estado de conservación permitirá estudiar aspectos de la vida cotidiana que hasta ahora eran difíciles de reconstruir.

Los especialistas creen que este hallazgo ayudará a comprender cómo evolucionaron los primeros grupos humanos y cuáles fueron los cambios culturales que más tarde darían origen a los neandertales y a los humanos modernos.

Qué encontraron los arqueólogos dentro de la cueva de 400.000 años

Entre los primeros descubrimientos, los científicos recolectaron numerosas herramientas elaboradas en sílex mediante técnicas muy avanzadas para la época. Allí, también se encontraron pequeñas hachas de mano, raspadores y hojas de corte utilizadas para procesar alimentos y fabricar otros utensilios.

La excavación también permitió recuperar restos óseos de caballos, ciervos y asnos salvajes, lo que indica que la zona ofrecía abundantes recursos para las comunidades de cazadores-recolectores.

Encuentran una misteriosa cueva en Israel que sorprende a los científicos. Foto: Israel Antiquities Authoritiy

Además, los científicos lograron levantar varias evidencias de la presencia de agua en las cercanías, un factor que habría convertido el lugar en un sitio estratégico para establecer campamentos durante largos períodos.

Los investigadores explican que el período al que pertenece la cueva representa un momento decisivo en la evolución humana. Fue entonces cuando comenzaron a consolidarse nuevas formas de organización social, con grupos más numerosos, ocupaciones prolongadas de un mismo espacio y una mayor cooperación entre sus integrantes.

Por último, las evidencias apuntan también al uso frecuente del fuego y a una transmisión organizada de conocimientos, avances que marcaron un antes y un después en el desarrollo cultural de las primeras poblaciones humanas. Según los responsables del proyecto, estas transformaciones sentaron las bases de muchos de los comportamientos que más tarde caracterizarían tanto a los neandertales como al Homo sapiens.

La relevancia del yacimiento fue comparada con la del reconocido sitio arqueológico de Nahal Me’arot, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, debido a la enorme cantidad de información que podría aportar sobre la prehistoria del Levante.

ArqueologíaCienciaIsraelCuriosidades
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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