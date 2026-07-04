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Trump confirmó que recibirá a Netanyahu en la Casa Blanca y habló de su relación: “Sabe quién es el jefe”

El presidente de Estados Unidos aseguró que se reunirá con el primer ministro israelí en la Casa Blanca en los próximos días. Mientras, Netanyahu le pide a Dios que “bendiga la alianza”.

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Donald Trump y Benjamín Netanyahu.
Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Foto: REUTERS
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En medio de un escenario marcado por el conflicto con Irán y la incertidumbre internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Se trata del primer encuentro cara a cara entre ambos desde el mes de febrero y el anuncio estuvo acompañado por una declaración que rápidamente generó repercusión internacional, donde Trump aseguró que mantienen una excelente relación, aunque dejó una frase que no pasó inadvertida.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos Foto: REUTERS

En una entrevista con Axios, el presidente declaró “nos llevamos muy bien. Sabe quién es el jefe”, al referirse a su relación con el primer ministro israelí. Además, confirmó que el encuentro se dará en un contexto marcado por la tensión regional y las negociaciones diplomáticas que buscan evitar una nueva escalada militar.

Por otro lado, Trump también se refirió a la situación de Irán y aseguró que el país “suplicó llegar a un acuerdo” después del inicio de la ofensiva militar impulsada por Estados Unidos e Israel.

El mandatario sorprendió además con una polémica reflexión sobre el funeral del líder supremo iraní, Ali Khamenei. “Están todos allí. Un disparo y acabaría con todos, pero no lo vamos a hacer porque entonces no tendríamos a nadie con quien negociar”, dijo. “Pensé que la gente odiaba a Khamenei. Quizás fueran lágrimas falsas”, agregó.

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

El mensaje de Netanyahu por el Día de la Independencia de Estados Unidos

Horas antes de que trascendiera la confirmación de la reunión, la oficina de Benjamin Netanyahu difundió un mensaje grabado con motivo del 250° aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

“Hay momentos en los que la historia nos habla. Este es uno de ellos. Presidente Trump y pueblo de Estados Unidos, hoy celebran 250 años de independencia, 250 años de libertad, 250 años defendiendo la libertad. En nombre del pueblo de Israel, les deseo a todos un feliz y alegre Día de la Independencia”, expresó el primer ministro.

Netanyahu destacó además la histórica alianza entre ambos países y aseguró que comparten la defensa de los mismos valores. “Estados Unidos ha sido la mayor fuerza por la libertad que ha conocido el mundo moderno. Israel se enorgullece de estar a su lado”, detalló.

Benjamin Netanyahu primer ministro de Israel
Benjamin Netanyahu Foto: EFE

“Nuestros enemigos gritan ‘Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel’. Se equivocan respecto a nuestras dos democracias porque cuando Estados Unidos e Israel están juntos, la libertad es más fuerte”, afirmó indicando que ambos países “tienen enemigos en común”

Finalmente, concluyó con un mensaje de unidad entre ambos países: “Juntos defendemos la libertad, juntos defendemos nuestra civilización común. Juntos, con la ayuda de Dios, la libertad triunfará sobre la tiranía. Que Dios bendiga a Estados Unidos de América, que Dios bendiga a Israel y que Dios bendiga nuestra gran alianza”.

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