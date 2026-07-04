La producción de autos bajó 13,6% en junio 2026 y la industria opera con “tiempos de recomposición más lentos”

Industria automotriz

La industria automotriz local cerró la primera mitad del año consolidando una marcada tendencia a la baja en sus principales variables operativas. Con un total de 18 días hábiles de actividad debido al calendario, las terminales radicadas en el país produjeron durante el mes de junio un volumen de 37.029 vehículos (entre automóviles y comerciales livianos), de acuerdo con el último informe detallado por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). Este desempeño representa una sutil disminución del 1,9% respecto de los niveles alcanzados en mayo anterior, pero expone un retroceso del 13,6% en la comparación interanual frente a junio de 2025, período en el que se habían fabricado 42.848 unidades.

De esta manera, al concluir el primer semestre, las terminales automotrices sumaron una producción acumulada de 204.658 unidades, lo que equivale a una contracción del 18,3% en contraste con el mismo lapso del año pasado. Con la mitad del ciclo completada, la actividad fabril se encuentra en pleno proceso de adecuación, motorizada por la renovación de la oferta y la maduración de proyectos vinculados a nuevas inversiones. Al respecto, el presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, analizó la coyuntura y señaló: “La industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda”.

El impacto de los autos chinos sin arancel y el derrumbe interno

Al desglosar las planillas estadísticas, los analistas sectoriales coinciden en que la clave de la caída de la producción hay que rastrearla de manera directa en el renglón dedicado al mercado interno. Con un frente externo que se muestra prácticamente estancado —las exportaciones semestrales apenas cedieron un 2,1%—, la variable de ajuste que marcó la diferencia fue la categoría de “venta a concesionarios de vehículos nacionales”. En este segmento en particular se registró un duro retroceso del 34,2% durante junio, que se transforma en un preocupante derrumbe del 39,6% al evaluar el acumulado del primer semestre.

Estos números visibilizan el fuerte impacto comercial que generó el ingreso de 100.000 autos de origen chino sin aranceles durante los primeros meses del año. Esta masiva importación incidió de manera directa en la caída de ventas en las concesionarias de las denominadas “marcas generalistas”, que son precisamente las firmas agrupadas bajo el ala de ADEFA. En lo que respecta estrictamente al comportamiento del mes de junio, las exportaciones se ubicaron en 22.373 unidades (un 11,3% menos que en mayo y un 1,7% por debajo del año pasado), alcanzando en la suma de los seis meses un total de 126.893 vehículos exportados frente a las 129.654 unidades de 2025.

Por el lado de las ventas mayoristas, las automotrices entregaron a su red de concesionarios un total de 44.096 vehículos a lo largo de junio. Esto representó un incremento del 22,5% si se lo compara con las 35.979 unidades despachadas en mayo, aunque la medición interanual arrojó una baja del 26,3% respecto a junio de 2025. En el acumulado de enero a junio, las operaciones mayoristas alcanzaron las 228.129 unidades, ubicándose un 23,7% por debajo en el comparativo interanual.

Impuestos y perspectivas para el segundo semestre

En lo que respecta a la agenda de competitividad exterior, Pérez Graziano destacó positivamente “la reducción de los derechos de exportación publicada por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial ya que es una señal fundamental para mejorar la competitividad de la industria automotriz”. No obstante, el directivo remarcó las asignaturas pendientes hacia el interior del territorio: “Es necesario el acompañamiento de provincias y municipios en la baja de la carga impositiva para superar los desafíos estructurales que nos permitan consolidar volúmenes sostenibles en el tiempo”.

A pesar de la tónica recesiva de los números semestrales, desde la conducción de la entidad fabril destacaron el repunte mensual del 22,5% en las entregas a concesionarios como una señal de que la demanda interna muestra tenues signos de activación. “Sin embargo, el volumen semestral sigue en terreno contractivo (-23,7%), estimando una recuperación en el segundo semestre dependiendo principalmente de las condiciones de financiamiento”, concluyó el titular de ADEFA con la mirada puesta en la segunda parte del año.