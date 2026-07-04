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Hito en la Fuerza Aérea: pilotos argentinos avanzaron en un paso clave con los nuevos cazas F-16 con apoyo de EEUU

Los cazas supersónicos F-16 completaron un nuevo hito en su incorporación a la Fuerza Aérea Argentina. Tras entrenarse en Estados Unidos, pilotos argentinos realizaron los primeros vuelos en solitario mientras avanzan las negociaciones para equipar las aeronaves con misiles AMRAAM.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Pilotos argentinos volaron los caza F-16.
Pilotos argentinos volaron los caza F-16. Foto: Instagram @fuerzaaerea_arg
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La incorporación de los aviones caza F-16 a la Fuerza Aérea Argentina dio un paso clave este viernes con la realización de los primeros vuelos en solitario por parte de pilotos argentinos. El entrenamiento se llevó a cabo en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, luego de que los oficiales completaran su capacitación en la Guardia Aérea Nacional de Arizona, en Estados Unidos.

El denominado “vuelo solo”, como se conoce en la jerga aeronáutica al primer vuelo sin instructor, marca un hito dentro del proceso de incorporación de estas aeronaves de cuarta generación de Dinamarca que fueron adquiridas por la Argentina.

Aviones caza F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

El acto fue encabezado por el ministro de Defensa, Luis Petri, junto al jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, y otras autoridades militares.

Pilotos argentinos ya vuelan los F-16

Desde el Ministerio de Defensa destacaron que esta certificación representa un avance fundamental para recuperar capacidades operativas de la Fuerza Aérea.

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Por cuestiones de seguridad, las autoridades no informaron cuántos pilotos completaron el entrenamiento ni cuántos participaron de los vuelos realizados en Río Cuarto.

La preparación incluyó varios meses de instrucción en Estados Unidos, complementados con prácticas en territorio argentino desde la llegada de los primeros F-16 al país, en diciembre de 2025.

Según informó oficialmente la cartera de Defensa, esta es la primera certificación obtenida dentro del Programa Peace Cóndor, desarrollado con el apoyo técnico de la empresa internacional Top Aces, especializada en entrenamiento táctico avanzado para pilotos militares.

Avanza la compra de misiles para equipar los F-16

Mientras continúa el entrenamiento de las tripulaciones, también avanzan las negociaciones para dotar a los F-16 del armamento que utilizarán.

Argentina fue incluida por el gobierno de Estados Unidos en un contrato para adquirir misiles AIM-120 AMRAAM, un sistema de armas aire-aire de alcance medio y largo que permite atacar objetivos más allá del alcance visual del piloto.

La operación, que se desarrolla entre el Departamento de Defensa estadounidense y la empresa Raytheon, podría alcanzar los 398 millones de dólares y forma parte del programa de equipamiento previsto para los aviones adquiridos tras el acuerdo con Dinamarca.

Estos misiles son utilizados por numerosas fuerzas aéreas del mundo y constituyen uno de los principales sistemas de combate para los F-16.

Los aviones caza F-16. Foto: Reuters.
Los aviones caza F-16. Foto: Reuters

Cuándo llegarán los próximos F-16

El Gobierno espera recibir antes de fin de año un segundo lote de seis aeronaves, mientras continúan las obras de adecuación de la VI Brigada Aérea de Tandil, que será la base definitiva de toda la flota.

La incorporación de los F-16 constituye el mayor proceso de modernización de la aviación de combate argentina en décadas y busca fortalecer la capacidad de vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional.

Con los primeros pilotos ya certificados para volar en solitario y el avance en el programa de armamento, el proyecto ingresa ahora en una nueva etapa orientada a alcanzar la plena capacidad operativa de estas aeronaves.

Aviones F-16Fuerza Aérea Argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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