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Karina Milei endurece el control sobre los legisladores libertarios: ningún proyecto podrá presentarse sin autorización del Gobierno

La Casa Rosada impuso un nuevo mecanismo de control sobre diputados y senadores de La Libertad Avanza. Tras una reunión con Javier Milei, se estableció un doble filtro para autorizar iniciativas parlamentarias y reforzar la coordinación con el Ejecutivo.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Javier Milei y Karina Milei.
Javier Milei y Karina Milei. Foto: Presidencia
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El Gobierno de Javier Milei decidió profundizar el control sobre la actividad legislativa de La Libertad Avanza con una nueva directiva que limita la presentación de proyectos de ley por parte de sus propios diputados y senadores. La medida fue comunicada luego de una reunión realizada en la Casa Rosada entre el Presidente, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los legisladores oficialistas.

La decisión forma parte de la reestructuración política impulsada tras los cambios en la Jefatura de Gabinete y busca unificar la estrategia parlamentaria del oficialismo para evitar iniciativas que puedan generar debates no previstos o interferir con la agenda del Poder Ejecutivo.

Congreso Nacional. Foto: NA.

“La orden que se bajó a los diputados es que no pueden presentar directamente proyectos -mucho menos de ley- que antes no sean analizados por la secretaría parlamentaria del bloque y, en un segundo paso, por el vicejefe de gabinete Ignacio Devitt, el hombre de Karina Milei en la Jefatura de Gabinete”, reveló a Infobae una fuente importante del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.

Doble filtro para los proyectos de ley

Según trascendió, ningún legislador libertario podrá presentar proyectos de ley ni otras iniciativas parlamentarias sin atravesar un doble proceso de aprobación. En primer lugar, las propuestas deberán ser analizadas por la Secretaría Parlamentaria del bloque oficialista. Luego pasarán a revisión del vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt, uno de los funcionarios más cercanos a Karina Milei dentro del Ejecutivo.

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El objetivo es garantizar que toda la actividad legislativa responda a la estrategia diseñada por la Casa Rosada y evitar diferencias públicas entre proyectos impulsados por legisladores y los elaborados por el Gobierno nacional.

Karina Milei gana protagonismo en el Congreso

La nueva metodología también quedó reflejada en otra decisión reciente: Karina Milei fue incorporada a los grupos de WhatsApp de los bloques oficialistas en Diputados y el Senado, donde incluso se creó un nuevo canal de comunicación. De esta manera, la secretaria general tendrá una participación mucho más directa en la coordinación política con los 116 legisladores que integran el oficialismo entre ambas cámaras.

La intención del Gobierno es mantener un control permanente sobre la estrategia parlamentaria mientras impulsa las principales reformas económicas previstas para los próximos meses.

No es la primera vez que el Ejecutivo marca esta línea de acción. Durante el tratamiento de la reforma laboral, los diputados oficialistas ya habían recibido la instrucción de priorizar los proyectos enviados por el Gobierno.

Aquella decisión surgió luego de que una iniciativa presentada por la diputada santafesina Romina Diez generara confusión al coexistir con el proyecto oficial, complicando el inicio del debate legislativo. Desde entonces, la conducción política insistió en que la función principal de los legisladores libertarios es acompañar las iniciativas impulsadas desde el Poder Ejecutivo.

El oficialismo, entre los bloques que menos proyectos presentó

Las estadísticas parlamentarias reflejan esa estrategia. Aunque La Libertad Avanza cuenta con el bloque más numeroso de la Cámara de Diputados, también figura entre los que menos proyectos propios presentaron durante el año.

Karina Milei. Foto: Presidencia

En el primer semestre solo avanzaron leyes promovidas por el Ejecutivo y entre ellas figuran:

  • Presupuesto 2026
  • Reforma Laboral
  • Régimen Penal Juvenil
  • Modificaciones a la Ley de Glaciares
  • Ley Hojarasca
  • Paquete de Inocencia Fiscal
  • Cambios en el régimen de Zonas Frías

Con esta nueva directiva, el Gobierno busca fortalecer la disciplina interna mientras prepara una nueva etapa de gestión enfocada en reformas económicas y en consolidar el respaldo legislativo de cara a los próximos desafíos políticos.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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