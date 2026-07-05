Ucrania atacó instalaciones petroleras clave a más de 850 kilómetros de la frontera rusa

Vodolomir Zelenski, presidente de Ucrania Foto: EFE

Las fuerzas militares de Ucrania llevaron a cabo una serie de ataques estratégicos contra infraestructuras petrolíferas ubicadas en las inmediaciones de la ciudad rusa de San Petersburgo durante la noche del viernes 3 de julio, según anunció formalmente el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de Twitter, el mandatario afirmó con firmeza que los operativos de Kiev lograron alcanzar con éxito “infraestructuras portuarias de petróleo que generan ingresos para la guerra de Rusia”.

La ofensiva expuso el incremento de las capacidades de largo alcance del ejército ucraniano en territorio enemigo. “También hubo ataques exitosos contra Kronstadt, un objetivo militar importante. La distancia desde la frontera estatal de Ucrania supera los 850 kilómetros”, añadió Zelenski sobre la magnitud de la incursión aeroespacial.

Por la contraparte, Alexander Drozdenko, gobernador del Óblast de Leningrado en Rusia, había informado previamente que “varias decenas” de drones de origen ucraniano fueron interceptados sobre la región, reconociendo que restos de estos aparatos cayeron en el puerto de la localidad de Vysotsk.

La represalia de Moscú contra el suministro de gas

Como contraofensiva inmediata a estos incidentes, las fuerzas rusas lanzaron sus propios ataques masivos contra la región ucraniana de Poltava durante la mañana del sábado 4. Los objetivos de los bombardeos se concentraron específicamente en instalaciones de producción de gas pertenecientes al Grupo Naftogaz, de acuerdo con lo confirmado por Sergii Koretskyi, consejero delegado de la compañía energética estatal.

“Se declaró un incendio en el lugar y las operaciones en la planta han sido suspendidas”, escribió alarmado Koretskyi a través de su cuenta de Facebook. El directivo corporativo añadió además que “todavía no es posible evaluar el alcance de los daños” materiales en la infraestructura energética. Este nuevo cruce de ofensivas aéreas se produce pocos días después de que Moscú lanzara a principios de esta semana una masiva y letal andanada de drones y misiles contra Kiev, un asalto que se cobró la vida de al menos treinta personas y provocó destrozos en más de veinte puntos críticos de la capital.

Nuevos ataques con misiles de Rusia a Ucrania. Foto: REUTERS

Aquel bombardeo fue calificado por el alcalde de Kiev como “el ataque más masivo” de las fuerzas de Moscú contra la estructura urbana de la ciudad desde el inicio de las hostilidades. Datos oficiales de la Fuerza Aérea de Ucrania señalaron que esa ofensiva incluyó un despliegue de 570 medios de ataque aéreo, entre los cuales se detectaron cuatro misiles hipersónicos Zircon, 24 misiles balísticos Iskander y un total de 496 drones de largo alcance tipo Shahed.

Con estas maniobras, Ucrania sostiene una estrategia sistemática de golpear la industria energética de Rusia en los últimos meses, buscando aumentar la presión económica sobre Vladímir Putin. Los ataques ya han desencadenado una crisis de combustible y limitaciones de gasolina en diversas zonas de Rusia y áreas ocupadas.

Ucrania desmintió a Putin

En el plano terrestre de las operaciones, el portavoz del Ejército de Kiev, Andriy Kovalyov, desmintió categóricamente el sábado las afirmaciones oficiales rusas que daban por tomada la localidad y bastión oriental de Kostyantynivka. Aunque el vocero admitió que la situación en el terreno es “difícil”, ratificó que las tropas locales defienden la posición con firmeza.

El propio Zelenski calificó la afirmación de Rusia como una “mentira”, un día después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, apareciera en la televisión estatal vestido con uniforme militar para felicitar públicamente a sus fuerzas por la supuesta captura del enclave. “Los defensores ucranianos siguen manteniendo sus posiciones a lo largo de las líneas defensivas establecidas. La situación sigue siendo difícil, pero está bajo el control de las Fuerzas de Defensa de Ucrania”, aseveró con contundencia Kovalyov.

Ejército de Ucrania en la guerra contra Rusia. Foto: REUTERS

El portavoz militar reconoció que las tropas del frente ruso realizaron intensos intentos de avance y lograron infiltrarse temporalmente en el perímetro mediante unidades ligeras. “Se han producido casos de pequeños grupos de infantería (de 1 a 3 efectivos) que se han infiltrado en profundidad en las formaciones de combate de las fuerzas ucranianas”, dijo.

Sin embargo, las autoridades de Kiev aseguraron que la contraofensiva local contuvo el avance. “Las Fuerzas de Defensa están llevando a cabo operaciones de contrasabotaje en la localidad. Se está localizando y eliminando a las fuerzas de ocupación”, sumó Kovalyov, detallando que los rusos ejecutaron “11 intentos de asalto” fallidos durante la jornada del viernes. Para cerrar la postura del ejército, el funcionario sentenció: “El enemigo ha recurrido a la difusión de desinformación descarada y afirmaciones falsas por parte de sus altos cargos”.