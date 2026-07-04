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El drástico recorte que se aplicó en el Canal de Panamá: los motivos y cómo afecta en América Latina

La Autoridad del Canal de Panamá reducirá progresivamente el calado permitido para las embarcaciones más grandes durante julio y agosto con el objetivo de preservar las reservas de agua.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Se aplica un recorte de los barcos que pueden cruzar el Canal de Panamá.
Se aplica un recorte de los barcos que pueden cruzar el Canal de Panamá. Foto: Unsplash
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El Canal de Panamá volverá a aplicar restricciones preventivas a la navegación de los buques Neopanamax debido a la disminución prevista en los niveles de agua de los lagos que abastecen la vía interoceánica. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) confirmó dos nuevos ajustes al calado máximo autorizado para julio y agosto, que se suman a la reducción que ya entró en vigor este 3 de julio.

La decisión busca proteger las reservas hídricas que permiten el funcionamiento de las esclusas y, al mismo tiempo, abastecen de agua potable a más de la mitad de la población panameña. Aunque la ACP considera que el impacto inmediato sobre el tránsito de embarcaciones será limitado, la medida refleja la preocupación por las consecuencias que podría generar un episodio intenso del fenómeno de El Niño.

Buscan reducir el tamaño de los barcos que crucen el Canal de Panamá. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Cuáles son las nuevas restricciones anunciadas para julio y agosto

Desde el 3 de julio, el calado máximo permitido para los buques Neopanamax pasó de 50 pies (15,24 metros) a 49,5 pies (15,09 metros). Sin embargo, la ACP confirmó que este será solo el primero de tres ajustes programados.

El 24 de julio el límite descenderá a 49 pies (14,94 metros), mientras que el 15 de agosto volverá a reducirse hasta los 48,5 pies (14,78 metros).

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En conjunto, las restricciones representan una disminución acumulada de 1,5 pies, equivalente a 45,7 centímetros, respecto del calado habitual permitido para este tipo de embarcaciones.

La administración canalera explicó que continuará monitoreando diariamente el comportamiento de los lagos y las proyecciones meteorológicas antes de definir si serán necesarias nuevas restricciones durante el resto del año.

Qué son las embarcaciones Neopanamax y qué tipo de mercancía transportan

Los buques Neopanamax son las embarcaciones de mayor tamaño autorizadas para cruzar las esclusas ampliadas del Canal de Panamá, inauguradas en 2016 como parte del proyecto de expansión de la vía interoceánica.

Dentro de esta categoría se encuentran grandes portacontenedores, buques graneleros, petroleros, transportadores de gas natural licuado (GNL) y de gas licuado de petróleo (GLP), además de otras embarcaciones especializadas que movilizan materias primas, alimentos, combustibles y productos manufacturados entre Asia, América y Europa.

La reducción del calado implica que estos barcos deberán navegar con menor carga para evitar que el casco alcance el fondo de las esclusas o los canales de navegación.

Esto puede obligar a las compañías navieras a transportar menos contenedores, reducir el volumen de combustible o redistribuir parte de la mercancía hacia otros buques, lo que incrementa los costos logísticos.

El impacto de El Niño: las proyecciones oficiales sobre la falta de agua

Las restricciones responden a las proyecciones elaboradas por la ACP sobre el comportamiento del lago Gatún, la principal reserva de agua utilizada para operar el Canal.

Canal de Panamá. Foto: Unsplash

Los datos oficiales indican que el embalse registró un nivel de 84,9 pies, apenas una décima por debajo de la referencia considerada normal. Sin embargo, los modelos hidrológicos prevén un descenso gradual durante julio y agosto hasta alcanzar aproximadamente 83,8 pies a comienzos de septiembre.

Aunque estos valores todavía están por encima de los mínimos históricos registrados durante la crisis hídrica de 2023 y 2024, la tendencia descendente encendió las alertas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá también advirtió sobre la probabilidad de un episodio fuerte de El Niño, mientras que modelos climáticos internacionales estiman que el fenómeno podría extender sus efectos hasta 2027.

La preocupación ya alcanza a otros sectores estratégicos. La Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) suspendió temporalmente las exportaciones de energía hacia Centroamérica para preservar el agua almacenada en los embalses hidroeléctricos.

Cómo afectará la reducción del calado al comercio marítimo internacional

La ACP estima que menos del 1,7% de los buques Neopanamax que transitan por el Canal se verán afectados directamente por las nuevas restricciones y aclaró que, por el momento, no habrá cambios en la cantidad diaria de cruces.

No obstante, la reducción del calado obliga a algunas navieras a reorganizar su logística, ya que cada centímetro menos de profundidad representa toneladas de carga que no podrán transportarse en un solo viaje.

Canal de Panamá Foto: REUTERS

Si las lluvias disminuyen durante las próximas semanas y el nivel de los lagos continúa descendiendo, el Canal podría verse obligado a adoptar medidas más severas, como ocurrió durante la histórica sequía de 2023 y 2024, cuando fue necesario limitar tanto el número de tránsitos diarios como la carga permitida en numerosas embarcaciones.

Por ahora, la ACP apuesta por una estrategia preventiva basada en el ahorro de agua, mediante el uso de las tinas de reutilización de las esclusas Neopanamax, los esclusajes simultáneos cuando las condiciones lo permiten y la suspensión temporal de la generación hidroeléctrica en Gatún. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si estas medidas alcanzan para mantener operativa una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

Canal de PanamáBarcoComercio mundial
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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