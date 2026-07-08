La infancia olvidada de 1816: los niños que trabajaban mientras nacía la Independencia argentina

Época colonial Foto: Archivo

Cuando se recuerda el 9 de julio de 1816, la imagen más repetida suele ser la de los congresales reunidos en la histórica casa de Tucumán, firmando la ruptura con la monarquía española. Sin embargo, fuera de ese salón donde se discutía el nacimiento político de una nueva nación, la vida cotidiana mostraba una realidad mucho más dura: muchos niños y niñas trabajaban desde muy pequeños para ayudar a la economía familiar.

En aquel tiempo no existían los derechos de la infancia tal como se conocen hoy. Para los sectores populares, ser chico no significaba estar protegido del esfuerzo, sino incorporarse temprano al mundo adulto. La niñez, especialmente entre familias humildes, mestizas, criollas, indígenas o afrodescendientes, estaba atravesada por obligaciones, mandados, oficios y largas jornadas en la calle.

Lecheritos, recoveros y mandaderos: los trabajos de los chicos en 1816

Uno de los oficios más recordados de la época era el de los lecheritos. Eran niños que salían desde los tambos o zonas alejadas para llevar leche a la ciudad, generalmente montados a caballo y cargando grandes tarros. Las crónicas de la época los describen como chicos hábiles para cabalgar, aunque no siempre disciplinados: muchas veces se demoraban en el camino porque se quedaban jugando a las bolitas o compitiendo entre ellos.

9 de julio de 1816 Foto: Wikipedia

La tarea no era liviana. El traslado podía hacerse a gran velocidad y, por el movimiento del caballo, la leche llegaba a destino alterada, incluso convertida parcialmente en manteca. Detrás de esa escena casi pintoresca había una realidad social contundente: los niños de las clases bajas eran parte activa de la economía urbana.

Otro trabajo común era el de los llamados recoveros, chicos que trabajaban en la Recova, una galería comercial que dividía la actual Plaza de Mayo. Allí barrían negocios, ayudaban en la venta, hacían mandados y, en algunos casos, dormían sobre colchones colocados en los mostradores de las tiendas.

Un “delivery” colonial: cómo repartían mercadería puerta a puerta

Aunque parezca una costumbre moderna, el reparto a domicilio ya existía en la Buenos Aires y las ciudades coloniales del siglo XIX. Los chicos que trabajaban en comercios o puestos de venta también podían encargarse de llevar mercadería a las casas de los clientes. Era una forma temprana de “delivery”, pero sin derechos laborales, sin horarios claros y sin protección infantil.

Además de esos trabajos, muchos niños acompañaban a adultos en oficios tradicionales como aguatero, farolero, carpintero, pocero o ayudante de taller. En una sociedad sin servicios públicos modernos, estas tareas eran esenciales para la vida urbana: el aguatero distribuía agua, el farolero iluminaba las calles y los artesanos sostenían buena parte del funcionamiento cotidiano.

Mientras los diputados firmaban la Independencia, el país vivía en tensión

El contexto de 1816 era complejo. España había recuperado a Fernando VII en el trono y existía el temor concreto de una ofensiva realista para reconquistar territorios americanos. En ese escenario, las Provincias Unidas convocaron al Congreso de Tucumán para definir un rumbo político propio.

Congreso de Tucumán, 9 de julio de 1816. Foto: Wikipedia

Las sesiones comenzaron el 24 de marzo de 1816 en San Miguel de Tucumán y, meses más tarde, el 9 de julio, se declaró la Independencia. Según registros históricos, participaron 29 diputados en la firma del acta, en una sesión presidida por Francisco Narciso de Laprida.

La sede fue la casa de Francisca Bazán de Laguna, una vivienda colonial que debió ser adaptada para recibir al Congreso. El edificio, construido en la década de 1760, tenía patios, habitaciones, galería, huerta y muros de adobe; para las sesiones se amplió el salón principal, se repararon techos y se preparó mobiliario.

La infancia no era igual para todos: clase social, origen y trabajo

En 1816, la experiencia de ser niño dependía en gran medida del lugar de nacimiento, el color de piel, la posición económica y el oficio familiar. Los hijos de familias acomodadas podían acceder a cierta educación, instrucción religiosa o formación doméstica. En cambio, los chicos de sectores populares solían estar vinculados al trabajo desde edades tempranas.

La escuela tampoco era universal. Muchos niños aprendían en sus casas, en conventos, con maestros particulares o directamente en el trabajo. La alfabetización era limitada y las oportunidades estaban profundamente condicionadas por la estructura social heredada del orden colonial. Por eso, hablar de la Independencia también implica mirar a quienes no aparecen en los cuadros oficiales: vendedores, ayudantes, sirvientes, aprendices y chicos que crecieron trabajando.

Por qué esta historia cambia la forma de mirar el Congreso de Tucumán

El Congreso de Tucumán suele recordarse como un hecho político y patriótico, pero también fue parte de una sociedad desigual, donde la vida cotidiana no se detuvo por la gran decisión histórica. Mientras algunos hombres discutían el futuro institucional de las Provincias Unidas, muchos niños seguían llevando leche, barriendo locales, repartiendo mercadería o ayudando a sus padres.

Esa mirada no disminuye la importancia del 9 de Julio; al contrario, la vuelve más completa. La Independencia fue un hito decisivo, pero ocurrió en un país en construcción, atravesado por diferencias sociales profundas. Recordar a esos chicos permite entender que la historia nacional no solo se hizo en salones, actas y discursos, sino también en calles de tierra, mercados, talleres y hogares donde la supervivencia era una tarea diaria.

La pregunta que deja 1816: ¿qué lugar ocupaban los niños en la patria que nacía?

Hoy, el trabajo infantil está reconocido como una vulneración de derechos, pero en 1816 era una práctica naturalizada. La distancia entre aquel mundo y el presente ayuda a dimensionar cuánto cambió la idea de infancia. Aquellos chicos no fueron protagonistas visibles del Congreso, pero formaron parte del país real que empezaba a independizarse.

A más de dos siglos de la Declaración de la Independencia, la historia de los niños trabajadores de 1816 invita a mirar el pasado con una pregunta incómoda y necesaria: mientras nacía la patria, quiénes cargaban sobre sus hombros el peso de la vida cotidiana. Esa respuesta también forma parte de la memoria argentina.